10 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 23-летний мужчина ударил охранника в магазине на Таллиннском шоссе в Нарве.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина напал на охранника магазина
Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.
Женщина пострадала в семейном конфликте
10 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве в многоквартирном доме на улице Катсе возник конфликт между супругами, в результате которого пострадала женщина. Полиция арестовала мужчину.
Напал на партнершу в баре
11 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 45-летний мужчина избил свою партнершу в увеселительном заведении на Таллиннском шоссе в Нарве. Полиция арестовала мужчину.
В Кохтла-Ярве избили женщину
11 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве избита 44-летняя женщина. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.
Молодой человек ударил мать
11 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ 23-летний мужчина ударил свою мать. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.
Из магазина украли игрушки
11 февраля из магазина на бульваре Виру в Силламяэ украли игрушки. Ущерб от кражи составляет 700 евро.
Пьяная женщина ударила полицейского
12 февраля в Нарве пьяная 38-летняя женщина ударила дежурного полицейского. Женщину задержали.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.