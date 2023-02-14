СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ ​Мужчина напал на охранника магазина

Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Женщина пострадала в семейном конфликте

10 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве в многоквартирном доме на улице Катсе возник конфликт между супругами, в результате которого пострадала женщина. Полиция арестовала мужчину.

Напал на партнершу в баре

11 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 45-летний мужчина избил свою партнершу в увеселительном заведении на Таллиннском шоссе в Нарве. Полиция арестовала мужчину.

В Кохтла-Ярве избили женщину

11 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве избита 44-летняя женщина. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Молодой человек ударил мать

11 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ 23-летний мужчина ударил свою мать. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Из магазина украли игрушки

11 февраля из магазина на бульваре Виру в Силламяэ украли игрушки. Ущерб от кражи составляет 700 евро.

Пьяная женщина ударила полицейского

12 февраля в Нарве пьяная 38-летняя женщина ударила дежурного полицейского. Женщину задержали.