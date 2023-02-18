Вирве Линдер: Кохтла-Ярве финансово стоит на коленях, но мы встанем

На сегодня из минуса в 7 миллионов в результате гипотетических урезаний получилось минус 0,1 миллиона евро. Однако это последнее усилие кажется невозможным, ведь из не утвержденного еще бюджета исключены все инвестиции. В бюджете запланированы только возложенные на нас законом обязательства, уменьшены бюджеты образовательных, культурных и спортивных учреждений. Городские низовые учреждения должны будут оперировать 11-месячным фондом зарплат, облегчение от повышения зарплаты смогут ощутить только те, кому его гарантирует закон, и т.д.

Еще раз подчеркиваю, что речь идет пока о гипотетических урезаниях и бюджет еще не утвержден. Но, несмотря на это, любой всплеск мысли и обсуждаемая идея экономии уже сейчас вызывают в обществе сильную ответную реакцию. "Возьмите где-то еще, но только не здесь!", "Как вы смеете думать о закрытии детсадов?", "Как это вы замахнулись на самых слабых?", "Как это вы…?"

Если бы я находилась по другую сторону стола, то, вероятно, и сама бы думала так же. Но я по эту сторону. Я как мэр нахожусь в ситуации, когда вижу плохие и очень плохие варианты, а также трудные и еще более трудные решения, которые нужно принять.