Многих людей удивили новости о сверхсложном финансовом положении города Кохтла-Ярве. Как это возможно, чтобы планируемый бюджет одного из крупнейших городов Эстонии был в минусе на 7 миллионов евро?
Вирве Линдер: Кохтла-Ярве финансово стоит на коленях, но мы встанем
На сегодня из минуса в 7 миллионов в результате гипотетических урезаний получилось минус 0,1 миллиона евро. Однако это последнее усилие кажется невозможным, ведь из не утвержденного еще бюджета исключены все инвестиции. В бюджете запланированы только возложенные на нас законом обязательства, уменьшены бюджеты образовательных, культурных и спортивных учреждений. Городские низовые учреждения должны будут оперировать 11-месячным фондом зарплат, облегчение от повышения зарплаты смогут ощутить только те, кому его гарантирует закон, и т.д.
Еще раз подчеркиваю, что речь идет пока о гипотетических урезаниях и бюджет еще не утвержден. Но, несмотря на это, любой всплеск мысли и обсуждаемая идея экономии уже сейчас вызывают в обществе сильную ответную реакцию. "Возьмите где-то еще, но только не здесь!", "Как вы смеете думать о закрытии детсадов?", "Как это вы замахнулись на самых слабых?", "Как это вы…?"
Если бы я находилась по другую сторону стола, то, вероятно, и сама бы думала так же. Но я по эту сторону. Я как мэр нахожусь в ситуации, когда вижу плохие и очень плохие варианты, а также трудные и еще более трудные решения, которые нужно принять.
В некоторых детсадах работников почти столько же, сколько детей. Во многих детсадах не заполнены десятки мест. Часто эти детсады расположены всего в нескольких сотнях метров или паре километров друг от друга, что при сегодняшнем жизненном укладе чаще всего не является непреодолимым расстоянием.
Конечно, маленький детсад вблизи дома - мечта каждого, однако такая роскошь всегда приходит за счет кого-то или чего-то другого. Не понимают, что любой ценой сохраняя незагруженную и недофинансируемую школьную сеть, мы приносим своим детям больше вреда, чем пользы. Мы не сможем делать инвестиции, чтобы развивать жизнь нашего города и предложить им более современную и светлую жизненную среду. Мы даже не сможем ремонтировать те самые по-домашнему милые детсады, которые амортизированы и взывают о помощи, предупреждая нас о скрытых опасностях, на ликвидацию которых у нас нет денег.
Здесь вопрос уже не в выборе вариантов, а скорее в его отсутствии. Никто не взвешивал бы такие меры экономии, если бы мы не испытывали серьезные трудности. Но мы просто на коленях. В такой ситуации мы не можем драться друг с другом и тянуть на себя несуществующее одеяло. Мы не можем больше откладывать принятие решений, чтобы продлить прозябание и ждать, пока десятилетия недоинвестирования не закончатся для какого-нибудь ребенка несчастьем.
"Я как мэр нахожусь в ситуации, когда вижу плохие и очень плохие варианты, а также трудные и еще более трудные решения, которые нужно принять".
ВИРВЕ ЛИНДЕР, мэр Кохтла-Ярве
Важно понять, что наши проблемы не ограничиваются 7 миллионами. Эти 7 миллионов были обычными скромными ожиданиями людей. На инвестиции, которые нельзя особо далеко откладывать, городу Кохтла-Ярве не хватает около 70 миллионов евро.
Отсутствующая канализация в городском доме, амортизированный трубопровод или система отопления, разрушающиеся дороги, отсутствующий современный автовокзал, обшарпанные фасады, пустующие и требующие сноса здания, отстающие от времени зарплаты, нуждающиеся в модернизации жилой фонд и городское пространство… Все эти проблемы копились десятилетиями, однако требуют решения для людей сейчас и сразу!
Положение не безвыходное, ведь над решениями работают много людей, для которых Кохтла-Ярве - родной город. Во имя этого стоит прилагать усилия. Необходимо в ближайшее время принять долго откладывавшиеся решения хотя бы в той части, чтобы обеспечить в бюджете деньги на меры поддержки для необходимых самофинансирований. Ценой некоторого дискомфорта придется разорвать этот заколдованный круг во имя лучшего будущего.
Однако еще важнее сделать так, чтобы заботы и голос жителей нашего города были слышны на государственном уровне. Чтобы справедливая часть экологических налогов начала наконец-то возвращаться в этот регион, который годами воспринимался как "задний двор".
Хотя Ида-Вирумаа много вкладывает в общественное благополучие Эстонии, одновременно он больше всего страдает от нагрузки на окружающую среду. Тем не менее это до сих пор не компенсируется нашим людям достойно и справедливо. Объем возвращаемых в Ида-Вирумаа экологических налогов должен увеличиться!