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ВЫБОРЫ ⟩ Центристская партия считает важным, чтобы вся Эстония развивалась равномерно

Эрик Гамзеев Эрик Калда
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Центристская партия считает важным, чтобы вся Эстония развивалась равномерно
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Кайдо Хёэвельсон признает, что он все еще относительно начинающий политик, и в настоящее время старательно постигает науку, как добиться успеха на выборах.
Кайдо Хёэвельсон признает, что он все еще относительно начинающий политик, и в настоящее время старательно постигает науку, как добиться успеха на выборах. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кайдо Хёэвельсон, новый первый номер Центристской партии в Ида-Вирумаа, борец сумо мирового уровня, надеется, что здешние избиратели оценят его за то, что он хотя бы намерен немного подтолкнуть развитие остальной части Эстонии, а не только столичного региона.

- Что получит житель Ида-Вирумаа, если проголосует за Кайдо Хёэвельсона?

- Я думаю, что все жители Ида-Вирумаа до сих пор страдают от отсутствия региональной политики. На мой взгляд, Центристская партия - единственная партия, которая предлагает какой-либо план региональной политики. До сих пор эстонская политика была очень ориентирована на Харьюмаа. В течение 30 лет в наш регион не удавалось добиться возвращения денежных средств от различных сборов за загрязнение и добычу полезных ископаемых. Харьюмаа выигрывал от этого значительно больше, чем Ида-Вирумаа.

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