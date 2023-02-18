СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В торговом центре избили женщину

С машины на стоянке сняли фары

13 февраля с автомобиля на стоянке на Таллиннском шоссе в Нарве были похищены дополнительные фары. Ущерб составляет 800 евро.

У продавца самоката украли деньги

В полицию обратилась пожилая женщина, проживающая в Нарве, которая, продавая самокат, попала в лапы мошенников. Женщина передала потенциальному покупателю данные своей банковской карточки, в результате чего лишилась 450 евро со своего банковского счета. Подробности дела полицейские выяснят в ходе уголовного производства.

Направил газ мужчине в лицо

16 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 19-летний молодой человек прыснул газом в лицо 49-летнему мужчине во время перепалки на лестничной площадке многоквартирного дома на проспекте Выйду в Нарве.

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