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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В торговом центре избили женщину

13-16 февраля 2023 г.
Северное побережье
В торговом центре избили женщину
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

14 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 61-летняя женщина была избита во время конфликта в торговом центре, расположенном на Таллиннском шоссе в Нарве.

С машины на стоянке сняли фары

13 февраля с автомобиля на стоянке на Таллиннском шоссе в Нарве были похищены дополнительные фары. Ущерб составляет 800 евро.

У продавца самоката украли деньги

В полицию обратилась пожилая женщина, проживающая в Нарве, которая, продавая самокат, попала в лапы мошенников. Женщина передала потенциальному покупателю данные своей банковской карточки, в результате чего лишилась 450 евро со своего банковского счета. Подробности дела полицейские выяснят в ходе уголовного производства.

Направил газ мужчине в лицо

16 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 19-летний молодой человек прыснул газом в лицо 49-летнему мужчине во время перепалки на лестничной площадке многоквартирного дома на проспекте Выйду в Нарве.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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