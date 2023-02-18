14 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 61-летняя женщина была избита во время конфликта в торговом центре, расположенном на Таллиннском шоссе в Нарве.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В торговом центре избили женщину
С машины на стоянке сняли фары
13 февраля с автомобиля на стоянке на Таллиннском шоссе в Нарве были похищены дополнительные фары. Ущерб составляет 800 евро.
У продавца самоката украли деньги
В полицию обратилась пожилая женщина, проживающая в Нарве, которая, продавая самокат, попала в лапы мошенников. Женщина передала потенциальному покупателю данные своей банковской карточки, в результате чего лишилась 450 евро со своего банковского счета. Подробности дела полицейские выяснят в ходе уголовного производства.
Направил газ мужчине в лицо
16 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 19-летний молодой человек прыснул газом в лицо 49-летнему мужчине во время перепалки на лестничной площадке многоквартирного дома на проспекте Выйду в Нарве.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.