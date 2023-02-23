21 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Вахтра в Кохтла-Ярве между сожителями произошел конфликт, в результате которого пострадала женщина.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пострадала женщина
20-21 февраля 2023 г.
Пострадала женщина
Полиция задержала 57-летнего мужчину.
В Нарве напали на мужчину
20 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве 49-летний мужчина был избит и получил телесные повреждения.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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