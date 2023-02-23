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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пострадала женщина

20-21 февраля 2023 г.
Северное побережье
Пострадала женщина
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

21 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Вахтра в Кохтла-Ярве между сожителями произошел конфликт, в результате которого пострадала женщина.

Полиция задержала 57-летнего мужчину.

В Нарве напали на мужчину

20 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве 49-летний мужчина был избит и получил телесные повреждения.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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