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СПАСАТЕЛИ ⟩ На помощь застрявшей в заборе собаке пришли спасатели

24-26 февраля 2023 г.
Северное побережье
На помощь застрявшей в заборе собаке пришли спасатели
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Утром 24 февраля спасатели помогли освободиться собаке, застрявшей головой в заборе на улице Кирси в городе Йыхви.

Подожгли старую баню

25 февраля днем спасателей вызвали в Ярвескую часть города Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ, где горела заброшенная баня.

Пожар в бане потушили примерно за час. Причиной возгорания мог стать поджог. 

В Нарве горел старый гараж

26 февраля в 10.53 сообщили о горевшем открытым пламенем подсобном здании на улице Раху в городе Нарва.

Спасатели потушили заброшенный металлический гараж - он не был заперт и в нем находились старые автошины, стройматериалы и мусор.

Угрозы расположенным рядом зданиям не было.

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