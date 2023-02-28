СПАСАТЕЛИ ⟩ На помощь застрявшей в заборе собаке пришли спасатели

Подожгли старую баню

25 февраля днем спасателей вызвали в Ярвескую часть города Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ, где горела заброшенная баня.

Пожар в бане потушили примерно за час. Причиной возгорания мог стать поджог.

В Нарве горел старый гараж

26 февраля в 10.53 сообщили о горевшем открытым пламенем подсобном здании на улице Раху в городе Нарва.

Спасатели потушили заброшенный металлический гараж - он не был заперт и в нем находились старые автошины, стройматериалы и мусор.