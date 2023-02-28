Утром 24 февраля спасатели помогли освободиться собаке, застрявшей головой в заборе на улице Кирси в городе Йыхви.
СПАСАТЕЛИ ⟩ На помощь застрявшей в заборе собаке пришли спасатели
24-26 февраля 2023 г.
На помощь застрявшей в заборе собаке пришли спасатели
Подожгли старую баню
25 февраля днем спасателей вызвали в Ярвескую часть города Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ, где горела заброшенная баня.
Пожар в бане потушили примерно за час. Причиной возгорания мог стать поджог.
В Нарве горел старый гараж
26 февраля в 10.53 сообщили о горевшем открытым пламенем подсобном здании на улице Раху в городе Нарва.
Спасатели потушили заброшенный металлический гараж - он не был заперт и в нем находились старые автошины, стройматериалы и мусор.
Угрозы расположенным рядом зданиям не было.
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