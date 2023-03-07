4 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Харидузе в Йыхви произошел конфликт между двумя 18-летними девушками, в результате которого одна из них получила травму.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви пострадали затеявшие драку девушки
3-5 марта 2023 г.
В Йыхви пострадали затеявшие драку девушки
В Ахтме мужчина ударил женщину
4 марта в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 41-летний мужчина во время конфликта ударил 28-летнюю женщину.
На мужчин напали перед баром
5 марта в полицию поступило сообщение о том, что перед увеселительным заведением в Йыхви вспыхнул конфликт, где двое неизвестных избили мужчин 33 и 34 лет.
В Силламяэ обчистили подвалы
3 марта в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ю. Гагарина в Силламяэ взломаны два подвальных бокса, украдены электросамокаты и игровая приставка. Ущерб от кражи в обоих случаях составляет 600 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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