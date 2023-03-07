СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви пострадали затеявшие драку девушки

В Ахтме мужчина ударил женщину

4 марта в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 41-летний мужчина во время конфликта ударил 28-летнюю женщину.

На мужчин напали перед баром

5 марта в полицию поступило сообщение о том, что перед увеселительным заведением в Йыхви вспыхнул конфликт, где двое неизвестных избили мужчин 33 и 34 лет.

В Силламяэ обчистили подвалы

3 марта в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ю. Гагарина в Силламяэ взломаны два подвальных бокса, украдены электросамокаты и игровая приставка. Ущерб от кражи в обоих случаях составляет 600 евро.