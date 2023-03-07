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Под руководством нового главного тренера "Narva Trans" начал новый сезон с поражения

Эрик Гамзеев
, журналист
Под руководством нового главного тренера "Narva Trans" начал новый сезон с поражения
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Главным тренером "Narva Trans" в этом сезоне является Сергей Терехов, его помощником - Алексей Ягудин.
Главным тренером "Narva Trans" в этом сезоне является Сергей Терехов, его помощником - Алексей Ягудин. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Футбольная команда "Narva Trans" начала сезон чемпионата с поражения 1:2 от прошлогоднего бронзового призера - городской команды Пайде.

Вместо того чтобы проводить игру на своем домашнем стадионе "Fama", как поначалу планировалось, нарвитянам пришлось в воскресенье отправиться в центральную Эстонию, потому что не удалось подогреть искусственное покрытие своего поля, чтобы оно было пригодным для игры. Накануне игры в нарвском театральном центре "Vaba Lava" "Trans" представил своим болельщикам состав этого года, в который вошли около десяти новых игроков. Среди прочих также из Бразилии, Колумбии, Гамбии, Украины и Сербии.

У Певцова - гол

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