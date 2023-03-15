Только 3% взрослого населения Эстонии оформили волеизъявление о своем намерении стать донорами органов. Целью ближайших лет является значительное увеличение количества волеизъявлений. Для достижения данной цели Касса здоровья планирует сфокусироваться этой весной на донорстве органов, проводя различные мероприятия, мотивируя уже взвешивающих такое решение людей сделать следующий шаг и заполнить волеизъявление о донорстве органов.
Очень мало людей согласны стать донорами органов
Исследование отношения людей к донорству органов, проведенное по заказу Министерства социальных дел, показало, что чуть более половины жителей Эстонии согласились бы пожертвовать свои органы после смерти. Однако только 3,04% взрослого населения на самом деле оформили свое волеизъявление.
По словам доктора Вирге Палль, директора Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета, большая часть взрослого населения Эстонии довольно положительно относится к донорству органов и была бы готова пожертвовать свои органы после смерти, но, к сожалению, это желание пожертвовать органы не доходит в критический момент до медиков. "До тех пор, пока люди не сообщат нам о своем решении, мы не можем быть уверены после смерти человека, что следуем прижизненной воле покойного", – добавила доктор Палль.
- Согласие пожертвовать органы и ткани - бесценное доброе дело, оно может оказаться единственным способом спасти жизнь другого человека. Вероятность того, что человек скончается от смерти мозга и окажется донором, значительно ниже, чем вероятность того, что ему самому может потребоваться пересадка тканей или органов. Крайне важно, чтобы в Эстонии было достаточное число людей, согласных стать донорами органов после своей смерти, – сказала доктор Палль.
Оформить электронное волеизъявление о донорстве органов легко – все совершеннолетние могут сделать это на хорошо знакомом интернет-сайте портала пациентов www.digilugu.ee. В меню сайта нужно выбрать раздел «Волеизъявления» и далее указать свое решение – о согласии или отказе – и подтвердить его цифровой подписью. "Подписанное волеизъявление всегда можно изменить на своей странице портала пациента, но непременно рекомендую сообщить своим близким о вашем решении", – подчеркнула доктор Палль.
- Роль семьи и обсуждение этой темы с близкими очень важны при донорстве органов - если человек сам не оформил волеизъявление, медицинское учреждение попытается выяснить волю умершего, поговорив с его родственниками. Таким образом, мнение, высказанное членом семьи уже при жизни, облегчит страдания близких в трудную минуту, – добавила Палль.
Доктор Палль также пояснила, что решение родственников может не совпасть с волей умершего. Поэтому лучшим вариантом для выражения своей воли является заполнение электронного волеизъявления, в котором можно выразить либо согласие на посмертное донорство органов, либо отказ от него. На самом деле достаточно также заполненной на бумаге карты донора или устного волеизъявления, высказанного своим близким, но тогда нельзя быть уверенным, что это волеизъявление будет доведено близкими до сведения персонала больницы.
По состоянию на начало года в Эстонии насчитывался 71 человек с тяжелой органной недостаточностью, нуждающийся в трансплантации. Вклад каждого члена общества важен для своевременного лечения пациентов, ожидающих трансплантации. До восьми человек могут получить новую жизнь благодаря только одному донору.