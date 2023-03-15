Очень мало людей согласны стать донорами органов

Исследование отношения людей к донорству органов, проведенное по заказу Министерства социальных дел, показало, что чуть более половины жителей Эстонии согласились бы пожертвовать свои органы после смерти. Однако только 3,04% взрослого населения на самом деле оформили свое волеизъявление.

По словам доктора Вирге Палль, директора Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета, большая часть взрослого населения Эстонии довольно положительно относится к донорству органов и была бы готова пожертвовать свои органы после смерти, но, к сожалению, это желание пожертвовать органы не доходит в критический момент до медиков. "До тех пор, пока люди не сообщат нам о своем решении, мы не можем быть уверены после смерти человека, что следуем прижизненной воле покойного", – добавила доктор Палль.

- Согласие пожертвовать органы и ткани - бесценное доброе дело, оно может оказаться единственным способом спасти жизнь другого человека. Вероятность того, что человек скончается от смерти мозга и окажется донором, значительно ниже, чем вероятность того, что ему самому может потребоваться пересадка тканей или органов. Крайне важно, чтобы в Эстонии было достаточное число людей, согласных стать донорами органов после своей смерти, – сказала доктор Палль.