Финансовая инспекция Швеции наложила на Swedbank административный штраф в размере 850 млн шведских крон (около 75,7 млн евро) за серьезный сбой в информационной системе, из-за которого почти у миллиона клиентов на счетах отображался неправильный баланс.
Swedbank оштрафовали на 76 млн евро за сбой в ИТ-системе
Как пишет ERR, инцидент в Swedbank произошел 28-29 апреля 2022 года. Он совпал с внесением изменений в критически важную для бизнеса ИТ-систему.
Расследование Финансовой инспекции Швеции показало, что банк внес изменения в свою систему, не соблюдая соответствующие внутренние процедуры, а также не имел надлежащих механизмов контроля по соблюдению внутренних процедур. Например, согласно его собственным процедурам, Swedbank должен был провести анализ рисков и последствий изменений в ИТ-системе, а время проведения изменений должен был оценить, основываясь, в частности, на том, когда выплачиваются зарплаты.
- Банк отклонился от своих собственных процедур. В результате очень большое количество людей столкнулось с серьезными проблемами при пользовании базовыми банковскими услугами. Почти миллион клиентов имели неправильные остатки на своих счетах, и многие не могли совершать платежи, - заявили в Финансовой инспекции.
В ведомстве отметили, что отсутствие внутреннего контроля могло повлиять на стабильность финансовой системы. Тем не менее, нарушение не было ни длительным, ни системным, и Swedbank принял меры по усилению внутреннего контроля. Поэтому банку было вынесено замечание, сопровождаемое административным штрафом в размере 850 млн шведских крон (около 75,7 млн евро).