Таллиннского крокодила Лонни сгубили эстонские монеты

О смерти крокодила сообщает на своей странице Таллиннский зоопарк. И хотя Лонни умер еще в понедельник, 13 марта, окончательные причины смерти стали известны только после вскрытия. В утробе рептилии были обнаружены истертые желудочным соком монеты кронового периода, которые своими острыми краями могли вызвать воспаление.

Единственным крокодилом в эстонском зоопарке остался прибывший еще в 1972 году из Берлинского зоопарка крокодил по имени Старичок. В этом году ему исполняется шестьдесят лет.