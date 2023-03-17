Лонни, обыкновенный крокодил, живший в Таллиннском зоопарке с 1972 года, умер от острого перитонита, вызванного оставшимися еще с доевровой эпохи монетами.
Таллиннского крокодила Лонни сгубили эстонские монеты
О смерти крокодила сообщает на своей странице Таллиннский зоопарк. И хотя Лонни умер еще в понедельник, 13 марта, окончательные причины смерти стали известны только после вскрытия. В утробе рептилии были обнаружены истертые желудочным соком монеты кронового периода, которые своими острыми краями могли вызвать воспаление.
Единственным крокодилом в эстонском зоопарке остался прибывший еще в 1972 году из Берлинского зоопарка крокодил по имени Старичок. В этом году ему исполняется шестьдесят лет.
Таллиннский зоопарк обращает внимание, что бросать монеты в бассейны и вольеры очень опасно для живущих там животных. На прошлогодней конференции EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов) особой темой стало увеличение количества металлических находок (монет, аккумуляторов для телефонов и т. д.) в желудках рептилий. Старый аллигатор, некогда звезда Рижского зоопарка, тоже умер, вероятно, от проблем со здоровьем, вызванных монетами, скопившимися в его желудке при жизни.