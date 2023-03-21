С завтрашнего дня, 22 марта, запрещено выходить на лед Чудского озера и других приграничных водоемов.
С завтрашнего дня запрещено выходить на лед Чудского озера
С завтрашнего дня запрещено выходить на лед Чудского озера
Из-за оттепелей ледовый покров Чудского озера сократился до опасно тонкого уровня, поэтому для защиты человеческих жизней запрещено каким-либо образом выходить в пограничные водоемы, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
В виде исключения профессиональные рыбаки могут завтра выйти на лед, чтобы привезти свои рыболовные снасти.