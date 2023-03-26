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ВИДЕО ⟩ Спасатели помогли выбраться из карьера Айду лосю, провалившегося под лед

Эрик Калда
Спасатели помогли выбраться из карьера Айду лосю, провалившегося под лед
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Лось. Иллюстративное фото.
Лось. Иллюстративное фото. Фото: Архив.

В воскресенье утром случайный прохожий заметил в карьере Айду, который провалился сквозь лед посреди канала. Спасатели из Кивиыли и Кунда поспешили на помощь и вытащили животное из воды.

 «Чтобы сломать лед, требовалось время, лось находился примерно в середине канала, а толщина льда местами достигала десяти сантиметров», — сказал газете "Вирумаа Театая" спасатель из Кунда Прийт Пилден.

В какой-то момент сами спасатели стали проваливатся в воду. Наконец удалось расчистить ото льда дорогу к берегу и гнать лося к суше, пока его ноги не коснулись дна. Затем счастливое животное ускакало. «Был также довольно большой зверь», — добавил Пилден.

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