В воскресенье утром случайный прохожий заметил в карьере Айду, который провалился сквозь лед посреди канала. Спасатели из Кивиыли и Кунда поспешили на помощь и вытащили животное из воды.
ВИДЕО ⟩ Спасатели помогли выбраться из карьера Айду лосю, провалившегося под лед
Спасатели помогли выбраться из карьера Айду лосю, провалившегося под лед
«Чтобы сломать лед, требовалось время, лось находился примерно в середине канала, а толщина льда местами достигала десяти сантиметров», — сказал газете "Вирумаа Театая" спасатель из Кунда Прийт Пилден.
В какой-то момент сами спасатели стали проваливатся в воду. Наконец удалось расчистить ото льда дорогу к берегу и гнать лося к суше, пока его ноги не коснулись дна. Затем счастливое животное ускакало. «Был также довольно большой зверь», — добавил Пилден.