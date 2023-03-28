За выходные дни на границе развернули множество иностранцев

"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны", - отметили в префектуре.