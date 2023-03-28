Вт, 28.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

За выходные дни на границе развернули множество иностранцев

Северное побережье
За выходные дни на границе развернули множество иностранцев
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Паспортный контроль на Нарвском пограничном пункте.
Паспортный контроль на Нарвском пограничном пункте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

За прошедшие выходные дни на пограничном пункте "Нарва-1" в Эстонию не впустили 42 иностранца, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы, как сообщает Rus.err.ee.

Ко въезду в Эстонию не были допущены 12 граждан Молдовы, 11 - России, 10 - Украины, 6 - Израиля, по одному - Таджикистана, Сербии и Чили, сообщила Идаская префектура.

"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны", - отметили в префектуре.

Ключевые слова
Новости
Наверх