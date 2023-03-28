За прошедшие выходные дни на пограничном пункте "Нарва-1" в Эстонию не впустили 42 иностранца, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы, как сообщает Rus.err.ee.
За выходные дни на границе развернули множество иностранцев
За выходные дни на границе развернули множество иностранцев
Ко въезду в Эстонию не были допущены 12 граждан Молдовы, 11 - России, 10 - Украины, 6 - Израиля, по одному - Таджикистана, Сербии и Чили, сообщила Идаская префектура.
"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны", - отметили в префектуре.
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