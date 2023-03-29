СПАСАТЕЛИ ⟩ Весной активизируются шиносжигатели

В тот же вечер в центр тревоги поступило сообщение о черном дыме в деревне Витсику Тойлаской волости. В костре сжигали шины, и огонь был потушен до прибытия спасателей.

Спасатели напоминают, что сжигать в костре можно только чистую (непропитанную) древесину, а также картон и бумагу. Мебель, пропитанное или окрашенное дерево, шины, кабели, пластик, одежду и строительные отходы нельзя бросать в костер, так как их сжигание напрямую отравляет природу и людей.