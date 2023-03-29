Вечером 28 марта сообщили о возгорании во дворе дома на улице Малми в городе Нарве. Рядом со зданием горели старые покрышки. Спасатели потушили огонь.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Весной активизируются шиносжигатели
28 марта 2023 г.
Весной активизируются шиносжигатели
В тот же вечер в центр тревоги поступило сообщение о черном дыме в деревне Витсику Тойлаской волости. В костре сжигали шины, и огонь был потушен до прибытия спасателей.
Спасатели напоминают, что сжигать в костре можно только чистую (непропитанную) древесину, а также картон и бумагу. Мебель, пропитанное или окрашенное дерево, шины, кабели, пластик, одежду и строительные отходы нельзя бросать в костер, так как их сжигание напрямую отравляет природу и людей.
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