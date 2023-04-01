Представителем правительства в Ида-Вирумаа станет Айво Петерсон

Партия реформ, "Eesti 200" и социал-демократы, которые ведут переговоры о создании правящего союза, в середине марта сообщили, что решили создать должность представителя правительства в Ида-Вирумаа. Задача представителя - улучшить сотрудничество между самоуправлениями и центральной властью и укрепить роль государства в Ида-Вирумаа.

- Айво Петерсон в действительности не был поддержан ни одной из сторон переговоров, но в итоге в качестве компромисса решили остановиться на его кандидатуре, - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

Министр внутренних дел председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс не увидел проблемы в том, что Петерсон в настоящее время задержан как подозреваемый в совершении преступления против государства. "Не будем все же забывать, что Эстония - правовое государство, и в Конституции сказано, что никто не может считаться виновным в совершении преступления, пока в отношении него не вступил в законную силу обвинительный приговор", - сказал он.

Ляэнеметс добавил, что следствие может длиться годами, прежде чем будет вынесен вступивший в законную силу приговор, и в течение этого времени Петерсон сможет успешно действовать в Ида-Вирумаа на благо эстонского государства.

Председатель "Eesti 200" Лаури Хуссар отметил, что к личности Петерсона можно относиться по-разному, но выборы показали, что он пользуется поддержкой значительного числа людей, а это значит, что он понимает проблемы жителей Ида-Вирумаа и, скорее всего, сможет дать правительству хороший совет, как завоевать доверие здешних людей.