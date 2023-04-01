Катри Райк покинула Нарву и останется в Египте

Катри Райк отправилась в Египет в прошлое воскресенье и пока не намерена возвращаться в Нарву. Первого апреля она заявила "Северному побережью", что Египет оказался очень хорошим местом. "Тут можно собраться с мыслями и построить новые планы как для Нарвы, так и для себя", - сообщила Райк на шестой день своего пребывания в Шарм-эль-Шейхе.

На курорте у Райк, судя по ее собственным словам, повысилась работоспособность.

- Шарм-эль-Шейх идеально подходит для домашнего офиса, здесь я за один день написала одну авторскую статью, чего никогда не смогла бы сделать дома, - объяснила Райк, что в Египте ей лучше, нежели в Эстонии.

Однако, как призналась Райк, Нарва напоминает о себе и в Шарм-эль-Шейхе: там она встретилась с тоже счастливой нарвской парой - Викторией с мужем. "Они сказали, что счастливы встретить своего любимого мэра, и мне тоже было очень приятно", - польщена Райк.

Во время отсутствия социал-демократа Катри Райк за ее спиной в Нарвском горсобрании могут успешно завершиться коалиционные переговоры между фракцией "Narva Tulevik" и центристской фракцией "Kesk". Исполнять обязанности мэра взялась вице-мэр Ирина Смирнова, которая в минувшую среду, 29 марта, успешно провела заседание Нарвской горуправы.

Председатель Нарвского горсобрания и фракции "Kesk" Татьяна Стольфат прокомментировала неожиданное решение Катри Райк задержаться в теплой стране словами о том, что Нарве теперь не остается ничего иного, кроме как найти Райк замену. "Поищем кого-нибудь из северных стран, пойдем к финнам за помощью", - то ли в шутку, то ли всерьез сказала Стольфат.