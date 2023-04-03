В Нарве дотла сгорел автомобиль

Северное побережьеНарваВ Нарве дотла сгорел автомобильКирилл Смирнов, редактор3 апреля 2023, 12:13Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments В Нарве дотла сгоре автомобиль Фото: Спасательный департамент ЭстонииВ воскресенье днем нарвские спасатели выехали по вызову на улицу Раквере, где горел автомобиль.Сообщение о пожаре поступило примерно в три часа дня. Когда спасатели прибыли на место, автомобиль горел открытым пламенем. В итоге машина выгорела полностью.О причинах возгорания не сообщается.Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Ключевые словапожарспасателиPекомендуем