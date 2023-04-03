Пн, 3.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Нарве дотла сгорел автомобиль

, редактор
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
В Нарве дотла сгоре автомобиль
В Нарве дотла сгоре автомобиль Фото: Спасательный департамент Эстонии

В воскресенье днем нарвские спасатели выехали по вызову на улицу Раквере, где горел автомобиль.

Сообщение о пожаре поступило примерно в три часа дня. Когда спасатели прибыли на место, автомобиль горел открытым пламенем. В итоге машина выгорела полностью.

О причинах возгорания не сообщается.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Нарва
Наверх