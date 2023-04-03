СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Жестокие выходные

1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Раху в Нарве избита 43-летняя женщина.

В тот же день, 1 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Каазику в Йыхви избита 38-летняя женщина.

1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице В. Герасимова в Нарве произошел конфликт между мужчиной и женщиной, в результате которого оба получили телесные повреждения.

2 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на проспекте Кангеласте в Нарве 49-летняя женщина ударила мужа острым предметом. Полиция задержала женщину.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 43-летний мужчина ударил женщину.

Точные обстоятельства случаев насилия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В Нарве убита собака

1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице 26 Июля в Нарве собаку ударили острым предметом. От полученных травм животное скончалось. Полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.