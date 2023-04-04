СПАСАТЕЛИ ⟩ В доме распространился угарный газ

Спасатели зафиксировали повышенный уровень угарного газа в нескольких квартирах. Квартиры проветрили, из одной был эвакуирован человек. Использование газовых обогревателей в подъезде запретили, газовая служба перекрыла газовый кран в доме.

В других подъездах угарного газа обнаружено не было. В трех из семи проверенных квартир не было датчиков угарного газа.

На следующий день спасатели еще раз проверили квартиры и проконсультировали жильцов.

С 1 марта 2021 года датчик угарного газа обязателен во всех зданиях с газовыми отопительными приборами. С 1 января 2022 года датчик угарного газа также обязателен во всех зданиях с отопительными приборами на твердом топливе, такими как печь, камин или плита.

Ребенка спасли из запертой квартиры

Вечером 1 апреля спасателям поступил вызов на проспект Выйду в Нарве, где маленький ребенок, который находился в квартире один, запер дверь изнутри. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь.