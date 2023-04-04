В Кохтла-Ярве разыскивают убийцу голубей

"Ужасные фотографии. Здесь нечего писать, - говорится в сообщении на официальной странице Эстонского общества защиты диких животных в социальной сети Facebook. - В общежитии на Пыхья теэ 9 живет злой человек, который убивает голубей".

По информации Общества, речь идет о целенаправленном отстреле голубей: "Их сначала заманивают едой, а затем расстреливают. Тела убирают и все повторяется. Как давно такая деятельность уже имеет место, можно только догадываться".