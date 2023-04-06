МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.04-13.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, четвертьфинал: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Noova" - ФК "Tammeka" (Тарту).

Среда, 12 апреля

* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, четвертьфинал: "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".

РАЗНОЕ

Пятница, 7 апреля

* В Ийзакуском народном доме с 10.00 до 13.00 - Ийзакуский пасхальный рынок. Больше информации: www.elulaadikoda.ee или тел. 5623 3256.

Суббота, 8 апреля

* В Вахтраском центре творчества в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Развлекательная программа "Parimad aprillinaljad" / "Апрельские шутки с подвохом". Билет - 3 евро.

Воскресенье, 9 апреля

* В Пагариском общественном доме в 11.00 - семейный день. Отмечаем праздник весны. Пасхальные мастер-классы, игры и поделки. Охота за яйцами. Сказочный утренник с зайчиками. Все игрушечные зайчики приглашены на семейный день.

* В Кохтла-Ярве на Кескаллеэ в 11.00 - празднование Пасхи.

Вторник, 11 апреля

* В Йыхвиском концертном доме в зале "Salva" в 10.00 - тренинг по организации безопасного культурно-спортивного мероприятия.

* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 17.30 в рамках серии "Домашняя встреча" - в гостях Александер Круглов. Главной темой для разговоров может стать авиакатастрофа в Таммику летом 1981 года. Наш гость сам был на этом самолете. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться: Ааре Реббан, тел. 515 0818, aare@aare.ee. Точная информация - на домашней странице Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в "Фейсбуке".

Среда, 12 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча в Силламяэском клубе общения Нарвского дома эстонского языка.

* В Ийзакуском центре природы с 17.00 до 19.00 - вечер природы "Сосна". Дерево года представляют Ийзакуский центр природы Департамента окружающей среды, "Alutaguse ELKS" и "Ajavakk". Вход свободный.

Фото: Eesti Kultuurkapital