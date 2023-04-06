МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.04-13.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 6 по 13 апреля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 6 апреля
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 15.00 - открытие выставки коллажей в стиле mixed meedia "Женские истории" Наталии Смирновой. Выставка открыта до 13 мая.
Суббота, 8 апреля
* В Кивиылиском народном доме в 16.00 - концерт "Eesti tähed" / "Звезды Эстонии". Билет - 7-10 евро. Информация: kultuurikeskus@lyganuse.ee, тел. 5334 5137.
Среда, 12 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 и 18.00 - II Международный фестиваль детской оперы и балета "Нарва": "Волшебная лампа Аладдина". Театр танца "Polly" (Таллинн). Билет - 5 и 7 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Süüta süüdlased" / "Без вины виноватые", спектакль Раквереского театра. Билет - 17-20 eвро.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Kui palju maksab mees?", спектакль Театра комедии. Билет - 18-20 eвро.
Четверг, 13 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - II Международный фестиваль детской оперы и балета "Нарва": детская хоровая опера "Трубочист" (Центр русской культуры, Таллинн). Вход свободный.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - концерт "Trad.Attack!". Билет - 10-24 евро.
СПОРТ
Четверг, 6 апреля
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига, четвертьфинал: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Rock Terminal" (Тарту).
Воскресенье, 9 апреля
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - БК "HITO"/БК "Karjamaa".
Понедельник, 10 апреля
* На Кивиылиском городском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Flora U21" (Таллинн).
Вторник, 11 апреля
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, четвертьфинал: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Noova" - ФК "Tammeka" (Тарту).
Среда, 12 апреля
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, четвертьфинал: "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".
РАЗНОЕ
Пятница, 7 апреля
* В Ийзакуском народном доме с 10.00 до 13.00 - Ийзакуский пасхальный рынок. Больше информации: www.elulaadikoda.ee или тел. 5623 3256.
Суббота, 8 апреля
* В Вахтраском центре творчества в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Развлекательная программа "Parimad aprillinaljad" / "Апрельские шутки с подвохом". Билет - 3 евро.
Воскресенье, 9 апреля
* В Пагариском общественном доме в 11.00 - семейный день. Отмечаем праздник весны. Пасхальные мастер-классы, игры и поделки. Охота за яйцами. Сказочный утренник с зайчиками. Все игрушечные зайчики приглашены на семейный день.
* В Кохтла-Ярве на Кескаллеэ в 11.00 - празднование Пасхи.
Вторник, 11 апреля
* В Йыхвиском концертном доме в зале "Salva" в 10.00 - тренинг по организации безопасного культурно-спортивного мероприятия.
* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 17.30 в рамках серии "Домашняя встреча" - в гостях Александер Круглов. Главной темой для разговоров может стать авиакатастрофа в Таммику летом 1981 года. Наш гость сам был на этом самолете. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться: Ааре Реббан, тел. 515 0818, aare@aare.ee. Точная информация - на домашней странице Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в "Фейсбуке".
Среда, 12 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча в Силламяэском клубе общения Нарвского дома эстонского языка.
* В Ийзакуском центре природы с 17.00 до 19.00 - вечер природы "Сосна". Дерево года представляют Ийзакуский центр природы Департамента окружающей среды, "Alutaguse ELKS" и "Ajavakk". Вход свободный.
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