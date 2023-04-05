Мошенники украли деньги через подставную курьерскую фирму

Кража была совершена еще 27 марта. К жительнице Нарва-Йыэсуу, продававшей на популярной торговой площадке Facebook Marketplace зеркало, обратился неизвестный, сообщивший, что заинтересован в покупке. Для завершения сделки мошенник прислал ссылку якобы курьерской компании, где у продавца запросили ввести данные ее банковской карты.