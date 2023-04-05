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Мошенники украли деньги через подставную курьерскую фирму

, редактор
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Фото: Arved Breidaks

Мошенники находят все новые способы кражи денег с личных счетов жертв. На этот раз была использована схемы с поддельным сайтом курьерской службы. 

Кража была совершена еще 27 марта. К жительнице Нарва-Йыэсуу, продававшей на популярной торговой площадке Facebook Marketplace зеркало, обратился неизвестный, сообщивший, что заинтересован в покупке. Для завершения сделки мошенник прислал ссылку якобы курьерской компании, где у продавца запросили ввести данные ее банковской карты.

Затем деньги были переведены с банковского счета женщины на неустановленные счета. Причиненный ущерб составляет более 5000 евро.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что передавать данные своих банковских карт, ПИН-коды или пароли третьим лицам крайне опасно.

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