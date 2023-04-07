МНЕНИЕ ⟩ "В Ида-Вирумаа нужен свой правитель"

- Я занимаюсь темами Ида-Вирумаа почти 40 лет. И я не могу понять тех свидетелей нынешнего сложного переплетения проблем уезда, утверждающих, что план отправки в Ида-Вирумаа короля плох. При этом сами ничего предложить не могут, - негодует Сикк. - Что делать с королем в Ида-Вирумаа? Прежде всего показывать. Короля в Ида-Вирумаа должо быть видно каждый день. Не в виде таблички на офисе, а в виде реального человека на улицах, на приемах, встречах, переговорах, мозговых штурмах. Король должен быть доступен каждому человеку, от озабоченного пенсией бабушки до руководителей высшего звена. Сильный и ориентированный на Эстонию голос короля должен громко и четко звучать по всем медиаканалам Ида-Вирумаа. Днями и годами. Ощутимой и мощной должна быть его способность быстро доносить важные темы Вирумаа непосредственно до правительства.