МНЕНИЕ ⟩ "В Ида-Вирумаа нужен свой правитель"

По мнению эстонского журналиста Рейна Сикка, в Ида-Вирумаа должен быть решительный и проэстонски настроенный управленец.
Об этом он заявил в интервью "Vikerraadio".
- Честь и хвала формируемой коалиции за план наконец-то создать для Ида-Вирумаа должность правителя. Неважно, как будет называться этот пост: спецпредставитель правительства или министр восточных дел. Или возрожденный уездный старейшина. Пора действовать.
Напомню, что первый предметный план действий для Ида-Вирумаа был создан в 2010 году, но тогда в Таллинне о нем забыли. И так было с каждым правительством. Правительство продолжает ездить в восточный регион только с целью потушить пожар, а не для повседневного продвижения эстонской жизни, установления эстонского государства. Может быть, теперь у нас появится человек, который будет ежедневно представлять уезд и словом, и делом? - рассуждает Сикк - Но зачем он нужен? Увы, в течение тридцати лет мы видели, что в Ида-Вирумаа все делается скорее под влиянием славянской мистики, чем успеха Эстонии.
По словам Сикка, последние несколько лет характеризуются подозрениями в коррупции, сменой мэров и волостных старейшин, пребыванием на посту, сравнимым с хождением по лезвию ножа:
- Выпускники русскоязычных школ Ида-Вирумаа не говорят по-эстонски, что является трагедией. В то же время школы с эстонским языком обучения находятся под угрозой закрытия. Открытый и скрытый путинизм. Поклонение танку. Проимперские названия улиц, которые никак не исчезнут. Поствыборный шок от того, что треть избирателей Ида-Вирумаа поддерживают российский, а не эстонский менталитет.
- Я занимаюсь темами Ида-Вирумаа почти 40 лет. И я не могу понять тех свидетелей нынешнего сложного переплетения проблем уезда, утверждающих, что план отправки в Ида-Вирумаа короля плох. При этом сами ничего предложить не могут, - негодует Сикк. - Что делать с королем в Ида-Вирумаа? Прежде всего показывать. Короля в Ида-Вирумаа должо быть видно каждый день. Не в виде таблички на офисе, а в виде реального человека на улицах, на приемах, встречах, переговорах, мозговых штурмах. Король должен быть доступен каждому человеку, от озабоченного пенсией бабушки до руководителей высшего звена. Сильный и ориентированный на Эстонию голос короля должен громко и четко звучать по всем медиаканалам Ида-Вирумаа. Днями и годами. Ощутимой и мощной должна быть его способность быстро доносить важные темы Вирумаа непосредственно до правительства.
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