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Толстовка от эстонского дизайнера с надписью про Путина продана на аукционе впятеро дороже

Северное побережье
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Фото: Toivo Freeman Pilt / Instagram

Таллиннский скандальный художник Тойво Фриман Пильт продал на торгах толстовку собственного дизайна с надписью "Fuck off Putin" в пять раз дороже начальной цены.

Как сообщает RusDelfi, вызывающую толстовку дизайнер представил лично на Неделе моды в Таллинне. 

В пятницу, 8 апреля, Тойво Фриман Пилт объявил на своей страничке в Instagram, что в течение 24 часов будет продавать эту кофту на аукционе. Дизайнер назначил своему лоту стартовую цену 88 евро.

Уже в субботу утром Тойво Фриман Пильт сообщил, что кофта была продана за 420 евро. 

- Она досталась нужному человеку по нужной цене, - сказал Тойво Фриман Пильт.

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