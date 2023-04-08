Толстовка от эстонского дизайнера с надписью про Путина продана на аукционе впятеро дороже

Как сообщает RusDelfi, вызывающую толстовку дизайнер представил лично на Неделе моды в Таллинне.

В пятницу, 8 апреля, Тойво Фриман Пилт объявил на своей страничке в Instagram, что в течение 24 часов будет продавать эту кофту на аукционе. Дизайнер назначил своему лоту стартовую цену 88 евро.

Уже в субботу утром Тойво Фриман Пильт сообщил, что кофта была продана за 420 евро.