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Реновацию детсадов в этом году проводить не будут

Ирина Кивисельг
, журналист
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Детсаду "Тареке", который функционирует в Ахтмеской части Кохтла-Ярве почти сорок лет, придется подождать перемен.
Детсаду "Тареке", который функционирует в Ахтмеской части Кохтла-Ярве почти сорок лет, придется подождать перемен. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Урезание городского бюджета сказывается и на важных инвестициях: Кохтла-Ярвеское горуправление отказалось от участия в проектах, призванных повысить энергоэффективность трех детсадов - привести их в порядок планировалось с 2020 года и реновация должна была завершиться в текущем году.

Энергоаудит здания детсада "Тареке", действующего почти сорок лет, еще два года назад показал, что необходимы утепление фасада, замена кровли и цоколя, а также основательный ремонт системы отопления и строительство вентиляции, которой до сих пор там нет. Примерно такая же ситуация в двух других крупных дошкольных учреждениях - "Пунамютсике" и "Аленушка", для которых были также составлены проекты реновации. Подготовительные работы начались в 2021 году, и государство пообещало поддержать, тем не менее перемен им придется подождать.

- Не секрет, что бюджет города очень ограниченный, а в нашем хозяйственном плане много учреждений, каждое здание или объект нуждаются в каких-то инвестициях, - комментирует вице-мэр по хозяйственным вопросам Эрик Сечков. - Целью реконструкции детсадов являются повышение энергоэффективности зданий, снижение затрат на их содержание. Проекты реновации делались заранее, и невозможно было предусмотреть ни большую инфляцию, ни то, что строительные работы подорожают больше чем наполовину. Мы даже провели конкурс госпоставки на один из детсадов, лучшее предложение - 2,1 миллиона евро. Субсидия государства - 640 тысяч евро, остальные деньги должны найти у себя. Таких миллионов у города сейчас нет.

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