Реновацию детсадов в этом году проводить не будут

Урезание городского бюджета сказывается и на важных инвестициях: Кохтла-Ярвеское горуправление отказалось от участия в проектах, призванных повысить энергоэффективность трех детсадов - привести их в порядок планировалось с 2020 года и реновация должна была завершиться в текущем году.
Энергоаудит здания детсада "Тареке", действующего почти сорок лет, еще два года назад показал, что необходимы утепление фасада, замена кровли и цоколя, а также основательный ремонт системы отопления и строительство вентиляции, которой до сих пор там нет. Примерно такая же ситуация в двух других крупных дошкольных учреждениях - "Пунамютсике" и "Аленушка", для которых были также составлены проекты реновации. Подготовительные работы начались в 2021 году, и государство пообещало поддержать, тем не менее перемен им придется подождать.
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