Реновацию детсадов в этом году проводить не будут

Энергоаудит здания детсада "Тареке", действующего почти сорок лет, еще два года назад показал, что необходимы утепление фасада, замена кровли и цоколя, а также основательный ремонт системы отопления и строительство вентиляции, которой до сих пор там нет. Примерно такая же ситуация в двух других крупных дошкольных учреждениях - "Пунамютсике" и "Аленушка", для которых были также составлены проекты реновации. Подготовительные работы начались в 2021 году, и государство пообещало поддержать, тем не менее перемен им придется подождать.