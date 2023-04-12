МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.04-20.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 13 по 20 апреля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 13 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - II Международный фестиваль детской оперы и балета "Нарва": детская хоровая опера "Трубочист" (Центр русской культуры, Таллинн). Вход свободный.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - концерт "Trad.Attack!". Билет - 10-24 евро.
Пятница, 14 апреля
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 10.00 и в 12.00 - II Международный фестиваль детской оперы и балета "Нарва": опера "Красная Шапочка и семь гномов". Билет - 5 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - концерт хореографической студии "Этюд". Билет - 4 евро.
Суббота, 15 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: Международный день цирка.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - день культуры, организованный Эстонским обществом Рериха. Вход бесплатный.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Маша и Медведь", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - весенний концерт вокальной студии "Отрада". Вход бесплатный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - концерт-фестиваль "Naine ja tants" / "Женщина и танец". Участвуют танцевальный коллектив "Ритм", танцевальный коллектив "Веэра", танцевальная группа для дам "Реверанс", танцевальная студия "Lady Dance", группа line-танца для сеньоров "A.C.D.". Билет - 3 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - концерт "Eesti tähed" / "Звезды Эстонии". Билет - 7-10 евро.
* В Силламяэ в библиотеке Виру (ул. Виру, 26) в 18.00 - "Minu hinge katsejänes", мини-спектакль Тимура Иликаева.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 - II Международный фестиваль детской оперы и балета "Нарва": камерный балет для детей "Конфетные феи" (Литва).
Воскресенье, 16 апреля
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 12.00 - встреча из серии "Зри в корень" с искусствоведом Еленой Ховарт. Тема встречи - "Музыка цвета. Василий Кандинский".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Aeg kaob, tantsud jäävad" / "Время уходит, танцы остаются", юбилейный концерт к 70-летию ансамбля народного танца "Virulane". Вход бесплатный.
* В Нарвском замке с 13.00 до 15.00 - семейный день: пасхальные традиции.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - день танца. Все танцевальные стили в одном празднике. Билет - 5 евро.
Понедельник, 17 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт "Armastus üle aegade" / "Любовь на все времена".
Вторник, 18 апреля
* В Майдласком народном доме в 20.00 к 110-летию народного дома - "August ja Julia" / "Август и Юлия", комедия общинного театра Кийкла. Билет - 3 евро.
Среда, 19 апреля
* В Майдласком народном доме в 18.00 к 110-летию народного дома - "Lugusid Maidla kandist" / "Истории Майдлаского края", по тропинкам истории проведет Эгон Метс.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - фортепианный дуэт Йохана Рандвере и Юстаса Шервеникаса (Литва). В программе - Рахманинов. Билет - 16-20 евро.
Четверг, 20 апреля
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht37" в 17.00 - весенний концерт ансамбля "RÜÜT". Выступают Майли Метссалу (скрипка, вокал), Mаарья Соомре (мелодика, каннель, вокал), Юхан Уппин (эстонская гармошка, каннель, вокал), Яан-Ээрик Аардам (гитара, вокал). Вход бесплатный.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - вечер песен "2 Quick Start": "Ühega miljoneist". Билет - 31,20-56,20 евро.
СПОРТ
Пятница, 14 апреля
* В музыкальном классе Йыхвиского спортхолла в 17.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 19.00 - народная лига по баскетболу, четвертьфинал: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).
Суббота, 15 апреля
* В Паннъярве в 10.00 - генеральский забег.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.
* В Нарве в Йоаорге в 10.00 - забег "Перелеска". Информация: https://annameau.ee/veteranikuu/sinilillejooks/.
* На Кивиылиском стадионе в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Tabasalu".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Ararat" (Таллинн).
* В Силламяэ на поле с искусственным газоном "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Maardu Aliens".
Воскресенье, 16 апреля
* От развалин мызы Эрра в 10.00 стартует поход до мызы Пюсси.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - мемориал Лембита Олля по быстрым шахматам.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, дуэты.
* На Кивиылиском стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: "Püssi SK"/ФК "Järve" - ФК "Kose II".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви)/ФК "Noova" - ФК "Warrior" (Валга).
* В Нарве на стадионе "Калев-Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".
Четверг, 20 апреля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - VI тур 20-го сезона Мяэтагузеской викторины - финал. Новые команды должны зарегистрироваться не позднее 19 апреля: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.
РАЗНОЕ
Пятница, 14 апреля
* В Йыхвиском концертном доме с 10.00 - VI историческая конференция памяти Александера Тыниссона. Программа конференции и регистрация - на сайте Общества Йыхвиского музея: johvimuuseum.ee.
Среда, 19 апреля
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионная группа книголюбов: дискуссия посреди недели "Pildikesi meie elust, vol. 2" / "Картинки из нашей жизни, vol. 2".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча в Силламяэском клубе общения Нарвского дома эстонского языка.
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