МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.04-20.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 - II Международный фестиваль детской оперы и балета "Нарва": камерный балет для детей "Конфетные феи" (Литва).

Воскресенье, 16 апреля

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 12.00 - встреча из серии "Зри в корень" с искусствоведом Еленой Ховарт. Тема встречи - "Музыка цвета. Василий Кандинский".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Aeg kaob, tantsud jäävad" / "Время уходит, танцы остаются", юбилейный концерт к 70-летию ансамбля народного танца "Virulane". Вход бесплатный.

* В Нарвском замке с 13.00 до 15.00 - семейный день: пасхальные традиции.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - день танца. Все танцевальные стили в одном празднике. Билет - 5 евро.

Понедельник, 17 апреля

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт "Armastus üle aegade" / "Любовь на все времена".

Вторник, 18 апреля

* В Майдласком народном доме в 20.00 к 110-летию народного дома - "August ja Julia" / "Август и Юлия", комедия общинного театра Кийкла. Билет - 3 евро.

Среда, 19 апреля

* В Майдласком народном доме в 18.00 к 110-летию народного дома - "Lugusid Maidla kandist" / "Истории Майдлаского края", по тропинкам истории проведет Эгон Метс.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - фортепианный дуэт Йохана Рандвере и Юстаса Шервеникаса (Литва). В программе - Рахманинов. Билет - 16-20 евро.

Четверг, 20 апреля