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ОПРОС ⟩ Что вы думаете о решениях нового правительства Эстонии?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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Comments
Евро. Снимок иллюстративный.
Евро. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Наталья ТУМАНОВА, пенсионерка:

- Налоги повышать хотят, и это плохо. Тяжелее жить будет, хоть и понятно, что если в бюджете средств не хватает, надо деньги откуда-то брать. Но ведь там сидят, надеюсь, умные головы, они должны думать и искать варианты, чтобы не ухудшать жизнь людей. Пока не вижу этого...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сергей СИРОТИН, предприниматель:

- Не нравятся новости, о которых слышал. По большому счету некогда было об этом думать в целом, но лично у меня проблема будет: если налог с оборота повысится, придется переделать всю программу - и это заботит, придется привлекать программистов, расходы вырастут... В ассортименте товаров несколько тысяч наименований, когда несколько лет назад с 18 процентов на двадцать переходили, столько мороки было!

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Олег БОГДАНОВ, сотрудник рекламной фирмы:

- Очень плохо, потому что получается - вранье. Повышение налогов - значит доходы уменьшатся, расходы на автомобиль вырастут. Что тут хорошего ждать? Но противнее всего то, что обманывают.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Валерий НЕМЧЕНКО, пенсионер:

- Понимаю, что дыра в бюджете огромная, только странно, что она "вдруг" оказалась, при тех же людях у власти. Это первое, а второе - не понимаю, почему говорили: рожайте детей, мы поддержим деньгами - и дали, но спустя несколько месяцев опять забирают. Это просто обман, что всегда противно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сергей ВАРККИ, доктор:

- Как обывателю мне грустно читать новости, но понимаю, что государству надо откуда-то брать средства. На мою личную жизнь предстоящие изменения повлияют, но многим людям гораздо тяжелее, поэтому по большому счету я спокоен.

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