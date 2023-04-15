ОПРОС ⟩ Что вы думаете о решениях нового правительства Эстонии?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья ТУМАНОВА, пенсионерка: - Налоги повышать хотят, и это плохо. Тяжелее жить будет, хоть и понятно, что если в бюджете средств не хватает, надо деньги откуда-то брать. Но ведь там сидят, надеюсь, умные головы, они должны думать и искать варианты, чтобы не ухудшать жизнь людей. Пока не вижу этого...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сергей СИРОТИН, предприниматель: - Не нравятся новости, о которых слышал. По большому счету некогда было об этом думать в целом, но лично у меня проблема будет: если налог с оборота повысится, придется переделать всю программу - и это заботит, придется привлекать программистов, расходы вырастут... В ассортименте товаров несколько тысяч наименований, когда несколько лет назад с 18 процентов на двадцать переходили, столько мороки было!

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Олег БОГДАНОВ, сотрудник рекламной фирмы: - Очень плохо, потому что получается - вранье. Повышение налогов - значит доходы уменьшатся, расходы на автомобиль вырастут. Что тут хорошего ждать? Но противнее всего то, что обманывают.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валерий НЕМЧЕНКО, пенсионер: - Понимаю, что дыра в бюджете огромная, только странно, что она "вдруг" оказалась, при тех же людях у власти. Это первое, а второе - не понимаю, почему говорили: рожайте детей, мы поддержим деньгами - и дали, но спустя несколько месяцев опять забирают. Это просто обман, что всегда противно.