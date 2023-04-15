Сб, 15.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

В Йыхви открылся новый центр грузовых автомобилей

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Ко дню открытия на место доставили прямо с завода новейший ассортимент золотистых демоавтомобилей "DAF".
Ко дню открытия на место доставили прямо с завода новейший ассортимент золотистых демоавтомобилей "DAF". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

ТОО "Truck Trading Estonia" открыло в Йыхвиском бизнес-парке представительство по продаже и ремонту грузовых автомобилей "DAF". Наряду с новыми и подержанными грузовиками марки "DAF" фирма представляет прицепы нескольких производителей. На обслуживание и ремонт приглашаются грузовые автомобили и других марок.

Если в последние годы некоторые лидировавшие на рынке Эстонии марки грузовых авто из Ида-Вирумаа ушли, то ТОО "Truck Trading Estonia" сделало смелый шаг и приблизилось к здешним клиентам, что означает сокращение сроков ремонта и обслуживания рабочего транспорта. "Наша фирма планировала расширение на Ида-Вирумаа уже с десяток лет", - сказал член правления "Truck Trading Estonia" Кайдо Каазик.

Пандемия, кризис полупроводников, а затем и начавшаяся в феврале прошлого года война затормозили процесс и вынудили несколько свернуть здешний проект, однако участок был приобретен и здание построили таким образом, чтобы в будущем его можно было расширить.

Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх