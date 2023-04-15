В Йыхви открылся новый центр грузовых автомобилей

Если в последние годы некоторые лидировавшие на рынке Эстонии марки грузовых авто из Ида-Вирумаа ушли, то ТОО "Truck Trading Estonia" сделало смелый шаг и приблизилось к здешним клиентам, что означает сокращение сроков ремонта и обслуживания рабочего транспорта. "Наша фирма планировала расширение на Ида-Вирумаа уже с десяток лет", - сказал член правления "Truck Trading Estonia" Кайдо Каазик.