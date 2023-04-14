Существенно дополнено ⟩ Скандальное граффити в Нарве благополучно удалено со стены

Катри Райк сказала, что появление такой известной надписи в публичном месте в Нарве - это однозначно провокация.

- Девятое мая придет и в этом году, и этот день уже довольно близко. Провокации перед девятым мая бывали в Нарве часто, и я боюсь, что будут и в будущем, - прокомментировала мэр.

Райк также сказала, что власти пытаются убрать из городской жизни чувство страха, если оно у кого-то появилось: "Я не вижу здесь повода для страха, мы живем в мирной, свободной стране - и это большой наш плюс".