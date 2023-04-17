СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Неизвестный напал на женщину

12 апреля в полицию сообщили, что в городе Нарва на проспекте Кангеласте неизвестный ударил 53-летнюю женщину.
Ударил и ограбил пенсионерку
14 апреля полиция получила сообщение, что в квартире на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве неизвестный ударил 71-летнюю женщину и украл у пострадавшей украшения стоимостью 630 евро.
Мужчина подвергся нападению
14 апреля в полицию сообщили, что в Йыхви на улице Кутсе 19-летний молодой человек ударил 27-летнего мужчину.
В квартире ударили пожилого мужчину
16 апреля полиция получила сообщение, что в квартире на улице Солдина в Нарве 53-летний мужчина ударил 84-летнего. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.
В Алутагузе украли дрова
В полицию поступило сообщение, что в деревне Онгассааре Алутагузеской волости украли дрова на сумму 1500 евро.
Из припаркованного грузовика выкачали топливо
15 апреля в полицию сообщили, что на парковке на улице Тервизе в Силламяэ неустановленное лицо похитило горючее из грузового автомобиля. Причиненный кражей ущерб составил 1500 евро.
В Люганузе украли рабочий инструмент и дрова
15 апреля в полицию сообщили, что в деревне Матка Люганузеской волости украли газонокосилку, дрова, триммер и рабочий станок. Причиненный кражей ущерб составил 1000 евро.
В Конью пропал рабочий инструмент
16 апреля в полицию поступило сообщение, что в деревне Конью Тойлаской волости украли дисковую пилу и компрессор. Причиненный кражей ущерб составил 500 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.