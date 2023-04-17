СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Неизвестный напал на женщину

Ударил и ограбил пенсионерку

14 апреля полиция получила сообщение, что в квартире на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве неизвестный ударил 71-летнюю женщину и украл у пострадавшей украшения стоимостью 630 евро.

Мужчина подвергся нападению

14 апреля в полицию сообщили, что в Йыхви на улице Кутсе 19-летний молодой человек ударил 27-летнего мужчину.

В квартире ударили пожилого мужчину

16 апреля полиция получила сообщение, что в квартире на улице Солдина в Нарве 53-летний мужчина ударил 84-летнего. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

В Алутагузе украли дрова

В полицию поступило сообщение, что в деревне Онгассааре Алутагузеской волости украли дрова на сумму 1500 евро.

Из припаркованного грузовика выкачали топливо

15 апреля в полицию сообщили, что на парковке на улице Тервизе в Силламяэ неустановленное лицо похитило горючее из грузового автомобиля. Причиненный кражей ущерб составил 1500 евро.

В Люганузе украли рабочий инструмент и дрова

15 апреля в полицию сообщили, что в деревне Матка Люганузеской волости украли газонокосилку, дрова, триммер и рабочий станок. Причиненный кражей ущерб составил 1000 евро.

В Конью пропал рабочий инструмент

16 апреля в полицию поступило сообщение, что в деревне Конью Тойлаской волости украли дисковую пилу и компрессор. Причиненный кражей ущерб составил 500 евро.