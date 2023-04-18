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В ходе весенних толок жильцов квартирных домов призывают привести в порядок свои подвалы

Кюлли Крийс
, журналист
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Вещи, которые могут легко загореться, нельзя хранить в подвале.
Вещи, которые могут легко загореться, нельзя хранить в подвале. Фото: Dmitri Kotjuh / Scanpix

В ходе нынешних толок Спасательный департамент призывает привести в порядок подвальные помещения, чтобы снизить пожароопасность зданий и создать возможность использовать подвалы в качестве первичного убежища в случае чрезвычайной ситуации.

Владелец частного дома обычно знает, что у него в подвале. Житель многоквартирного дома может не всегда знать, потому что некоторые в свой подвальный бокс вообще никогда не заглядывали. Другие, в свою очередь, стаскивают туда все, что в квартире оказывается лишним.

- Как всегда с местами хранения, в подвалах тоже обычно скапливается много ненужных вещей. При таком хранении может образоваться довольно приличный "культурный слой". Что может быть крайне пожароопасно, и в случае возгорания вовремя обнаружить его очаг бывает трудно. Однако в случае необходимости спасатели не могут быстро попасть в подвал, потому что лестницы забиты всякой всячиной, - сказал Тыну Лейтсмаа, ида-вирумааский координатор толоки "Сделаем!".

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