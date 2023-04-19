МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.04-27.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 20 по 27 апреля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 20 апреля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.30 - Вирумааский региональный день музыки для малышей из музыкальных школ. Выступают юные музыканты 5-10 лет из музыкальных школ Ида- и Ляэне-Вирумаа. Вход бесплатный.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 14.30 - "Muinasjutu ja muusikaga seitsme maa ja mere taha" / "За семью землями и морями со сказками и музыкой": сказочница Пирет Пяэр и исполнитель фольклорной музыки Кульно Мальва. Вход бесплатный.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht37" в 17.00 - весенний концерт ансамбля "RÜÜT". Выступают Майли Метссалу (скрипка, вокал), Mаарья Соомре (мелодика, каннель, вокал), Юхан Уппин (эстонская гармошка, каннель, вокал), Яан-Ээрик Аардам (гитара, вокал). Вход бесплатный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - весенний концерт учащихся Нарвской музыкальной школы. Билет - 2 евро.
* В Нарвском замке в 18.00 - "Белое золото - тайны хрупкого фарфора", лекция-дегустация с Эвелиной Ведом. Билет - 18-22 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - вечер песен "2 Quick Start": "Ühega miljoneist". На сцене: Рольф Роосалу, Кайре Вильгатс, Марви Валласте, Дагмар Оя и Елена Юзвик. Билет - 31,20-56,20 евро.
Пятница, 21 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.30 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: День книги и розы.
Суббота, 22 апреля
* В Мяэтагузеском народном доме в 11.00 - музыкально-сказочный утренник для семей. Необходима регистрация: huvikeskus@alutagusevald.ee.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 12.00 - "Суперщенки: морское приключение", интерактивный спектакль для детей. Билет - 12-19 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: День книги и розы.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - лекция и экскурсия по выставке "Святослав Рерих и Эстония".
* В Кохтла-Ярве в Вахтраском центре творчества в 13.00 - фольклорный праздник "Rahvakultuuri killukesed" / "Фрагменты народной культуры". В программе фрагменты русской народной культуры Ида-Вирумаа. Вход бесплатный.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 14.00 - показ лучших фильмов кинофестиваля "Laterna magica", церемония награждения победителей. Вход бесплатный.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 15.00 - весенний концерт: выступает женский хор "Лада" Кохтла-Ярвеского центра культуры.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Hispaania boolero" / "Испанское болеро", концерт Вероники Кнауб (сопрано). Билет - 7-12 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - концерт вокальной группы "Капель". Билет - 4 евро.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - концерт Государственного ансамбля грузинского фольклорного пения "Басиани", художественный руководитель Георгий Донадзе. Билет - 24,20-28,20 евро.
Воскресенье, 23 апреля
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Суперщенки: морское приключение", интерактивный спектакль для детей. Билет - 15-20 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 12.00 - "Oleme 20aastased!" / "Нам - 20!", концерт вокальной студии "Music". Билет - 5 евро.
* В парке мызы Кийкла в 12.00 - празднование Юрьева дня. С обычаями Юрьева дня познакомит Терье Пуйстая из Центра народной культуры, танцуют "Gevi" и "Kiigelind", на инструментах играют Мартин Мюллер и Ассо Инт.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - юбилейный концерт "С танцем по жизни", посвященный 35-летию танцевального коллектива "Антарес". Билет - 5 евро. Информация по тел. 507 4616.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 16.00 - концерт "Rhythms of Doubt": дуэт Теодора Синка (виолончель) и Момира Новаковича (аккордеон). Билет - 6,20-11,20 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - отчетный концерт танцевальной студии "Step Up". Билет - 3 евро.
Понедельник, 24 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Eesti mets läbi kunstnike silmade" / "Эстонский лес глазами художников".
Вторник, 25 апреля
* В Ийзакуском народном доме в 10.30 - "Professor Peni", спектакль "Teatribuss". Желательный возраст: 5+. Вход бесплатный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - встреча с Александром Мартыновым, посвященная творчеству Ивана Бунина.
Среда, 26 апреля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - танцевальный спектакль "Tango. Kust algab lugu" / "Танго. Где начинается история": аргентинское танго из Буэнос-Айреса. Возрастное ограничение: 14+. Билет - 30-60 евро.
Четверг, 27 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - дискуссия о весне в художественной литературе. Информация по тел. 337 0444.
СПОРТ
Четверг, 20 апреля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - VI тур 20-го сезона Мяэтагузеской викторины, финал.
* На стадионе Тойлаской гимназии в 18.00 - соревнования памяти Рихарда Роодена по спортивному ориентированию.
Суббота, 22 апреля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* На Силламяэской тропе здоровья в 11.00 стартует велопоход Силламяэ - Муммассааре - Силламяэ.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке - забег Юрьевой ночи: 11.00-12.00 - регистрация, 12.00 - забег малышей, 12.15 - детский забег, 12.30 - основной забег.
* В Нарвском спортцентре в 11.30 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".
* С парковки мызы Сака в 19.00 стартует поход Юрьевой ночи из Алулинна.
* В Нарве в Йоаорге в 21.00 - старт 62-го забега Юрьевой ночи (ориентирование). Информация: www.joud.ee.
Воскресенье, 23 апреля
* В поселке Таммику у Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в 11.00 - старт похода по горам и отвалам шахты "Таммику". Финиш похода - у Шахтерского дома. Точная информация - на домашней странице Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в "Фейсбуке" или по тел. 515 0818.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из троих человек. Новые команды просим зарегистрироваться не позднее 22 апреля по тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
Среда, 26 апреля
* В Мяэтагузе на тропе Красной Панды / Punase Panda в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
РАЗНОЕ
Суббота, 22 апреля
* В Силламяэском музее в 13.00 - мероприятие для всей семьи "Kus lapsi, seal leiba". Вход по билетам.
* В Майдласком народном доме с 18.00 - большой праздник в честь дня рождения народного дома: в 18.00 выступают коллективы народного дома, в 19.00 - праздник с ансамблем "Jass".
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Подснежник". Билет - 13 евро. Бронирование: тел. 5668 4792.
* В поселке Таммику на костровой площадке Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в 21.00 - зажжение огня Юрьевой ночи. Корзина для пикника и полено для костра - подходящие аксессуары. Точная информация на домашней странице Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в "Фейсбуке" или по тел. 515 0818.
Понедельник, 24 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: программа "Весенняя мозаика" (на эстонском и русском языках). Вход бесплатный.
Вторник, 25 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: программа "Весенняя мозаика" (на эстонском и русском языках). Вход бесплатный.
Среда, 26 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: программа "Весенняя мозаика" (на эстонском и русском языках). Вход бесплатный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Kasulikke näpunäiteid aiapidajale" / "Полезные советы садоводу": опытом делится Марью Мыру.
* В Силламяэ в библиотеке Виру (ул. Виру, 26) в 16.30 - встреча в Силламяэском клубе общения Нарвского дома эстонского языка.
Четверг, 27 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: программа "Весенняя мозаика" (на эстонском и русском языках). Вход бесплатный.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 16.00 в рамках университета для старшего поколения - лекция "Igaühe loodushoid" / "Охрана природы для всех".
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