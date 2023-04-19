МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.04-27.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* С парковки мызы Сака в 19.00 стартует поход Юрьевой ночи из Алулинна.

* В Нарве в Йоаорге в 21.00 - старт 62-го забега Юрьевой ночи (ориентирование). Информация: www.joud.ee.

Воскресенье, 23 апреля

* В поселке Таммику у Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в 11.00 - старт похода по горам и отвалам шахты "Таммику". Финиш похода - у Шахтерского дома. Точная информация - на домашней странице Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в "Фейсбуке" или по тел. 515 0818.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из троих человек. Новые команды просим зарегистрироваться не позднее 22 апреля по тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.

Среда, 26 апреля

* В Мяэтагузе на тропе Красной Панды / Punase Panda в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

РАЗНОЕ

Суббота, 22 апреля

* В Силламяэском музее в 13.00 - мероприятие для всей семьи "Kus lapsi, seal leiba". Вход по билетам.

* В Майдласком народном доме с 18.00 - большой праздник в честь дня рождения народного дома: в 18.00 выступают коллективы народного дома, в 19.00 - праздник с ансамблем "Jass".

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Подснежник". Билет - 13 евро. Бронирование: тел. 5668 4792.

* В поселке Таммику на костровой площадке Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в 21.00 - зажжение огня Юрьевой ночи. Корзина для пикника и полено для костра - подходящие аксессуары. Точная информация на домашней странице Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в "Фейсбуке" или по тел. 515 0818.