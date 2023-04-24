СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве и Кивиыли на улице напали на мужчин

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на Кескпуйестеэ в Кивиыли 24-летний мужчина ударил 34-летнего мужчину. Полиция задержала драчуна.

Ссора двух соседок обернулась уголовным делом

Сообщение о ссоре между соседками на улице Пярна в Нарве полиция получила 21 апреля. "К сожалению, одна из женщин не смогла решить конфликт вербально и прыснула в лицо 53-летней женщине газом", - говорится в сводке пресс-службы Идаской префектуры. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. Полиция возбудила уголовное дело по статье "физическое насилие".

В автобусе украли кошелек и сумку

В полицию поступило сообщение о том, что 20 апреля у пассажира автобуса Таллинн-Нарва были украдены мобильный телефон и сумка. Ущерб от кражи составляет 520 евро.

В Йыхви из подвала стащили лодочный двигатель

21 апреля в полицию поступило сообщение о том, что из подвала многоквартирного дома на улице Раху в Йыхви украли лодочный мотор и мойку высокого давления. Ущерб от кражи составляет 1500 евро.

Полиция задержала воров металла

21 апреля в полицию поступило сообщение о попытке кражи металла из заброшенного дома на улице Айа в Кохтла-Ярве. На месте происшествия полиция задержала молодых правонарушителей 14, 15 и 20 лет.

В тот же день в полицию поступило сообщение о попытке кражи металлолома на Тамме пыйк в Кохтла-Нымме. На месте задержаны мужчины 35 и 47 лет.