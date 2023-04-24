СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве и Кивиыли на улице напали на мужчин

22 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве был избит 19-летний юноша.
В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на Кескпуйестеэ в Кивиыли 24-летний мужчина ударил 34-летнего мужчину. Полиция задержала драчуна.
Ссора двух соседок обернулась уголовным делом
Сообщение о ссоре между соседками на улице Пярна в Нарве полиция получила 21 апреля. "К сожалению, одна из женщин не смогла решить конфликт вербально и прыснула в лицо 53-летней женщине газом", - говорится в сводке пресс-службы Идаской префектуры. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. Полиция возбудила уголовное дело по статье "физическое насилие".
В автобусе украли кошелек и сумку
В полицию поступило сообщение о том, что 20 апреля у пассажира автобуса Таллинн-Нарва были украдены мобильный телефон и сумка. Ущерб от кражи составляет 520 евро.
В Йыхви из подвала стащили лодочный двигатель
21 апреля в полицию поступило сообщение о том, что из подвала многоквартирного дома на улице Раху в Йыхви украли лодочный мотор и мойку высокого давления. Ущерб от кражи составляет 1500 евро.
Полиция задержала воров металла
21 апреля в полицию поступило сообщение о попытке кражи металла из заброшенного дома на улице Айа в Кохтла-Ярве. На месте происшествия полиция задержала молодых правонарушителей 14, 15 и 20 лет.
В тот же день в полицию поступило сообщение о попытке кражи металлолома на Тамме пыйк в Кохтла-Нымме. На месте задержаны мужчины 35 и 47 лет.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.