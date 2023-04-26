МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.04-04.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 апреля по 4 мая.
КУЛЬТУРА
Четверг, 27 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - дискуссия о весне в художественной литературе. Информация по тел. 337 0444.
Пятница, 28 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.30 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: читаем книги о балеринах.
* В Кийкласком народном доме в 16.00 - кинотеатр "Vana Vabrik": детское шоу "Võluri tütar" / "Дочь волшебника" и мастер-класс по игре в куклы.
Суббота, 29 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: Международный день танца.
* В Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) в 12.00 - мультфильмы для детей.
* В Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) в 14.00 - "Зарубежные поэты ХХ века", поэзоконцерт актера Русского театра Сергея Черкасова. Вход бесплатный.
* В Силламяэском центре культуры в 16.00 - Международный день танца: "Tantsiv maailm" / "Танцующий мир", концертная программа ансамбля народного танца "Сувенир". Будет исполнено более 20 танцев 14 стран мира. Билет - 4 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 16.00 - Международный день танца: ида-вирумааский концерт народного танца "Viru vöökiri". Участие принимают 8 смешанных групп, 12 женских и 8 групп бабушек. Вход бесплатный.
Воскресенье, 30 апреля
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - театр "Ильмарине" приглашает на спектакль "Приключения маленькой обезьянки". Для детей от 3-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - Ида-Вирумааский день вокальных ансамблей и солистов. Почетный гость - Хейди Тамме. Вход бесплатный. Информация по тел. 5858 7381.
* В Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) в 15.00 - авторский концерт "Встречи у камина". В гостях бард, композитор, поэт Елена Гаранина (Таллинн). Вход бесплатный.
* В клубе "Ору" в 15.00 - "В кругу друзей", концерт хора народной песни "Сладка ягода". Вход бесплатный. Информация по тел. 5809 0686.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - концерт "Звезды Эстонии". Выступают Сергей Маасин, Мария Кондратьева, Константин Ленский, Слава Исетский, шоу-балет "Onyx". Билет - 7-10 евро.
Понедельник, 1 мая
* В Сондаском народном доме в 14.00 - открытие выставки рукоделия "Mari Põld - kuldsed käed" / "Мари Пыльд - золотые руки".
Вторник, 2 мая
* В Кивиыли на городской площади с 18.00 до 19.00 - Международный день танца: исполняем эстонские народные танцы. Участие примут танцоры и музыканты Люганузеской волости.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - "Igavik", концерт Нарвского городского симфонического оркестра.
Среда, 3 мая
* В атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - "Metsalise märk" / "Знак зверя", дипломный спектакль второго выпуска курса исполнительского искусства Кохтла-Ярвеской гимназии.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Anne Paluver ikka veel 27!" / "Анне Палувер все еще 27!", спектакль театра "Komöödiateatеr". Билет - 18-20 евро.
Четверг, 4 мая
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки работ Елены Мельниковой "Чудесные мгновенья". Выставка открыта до 31 мая.
СПОРТ
Суббота, 29 апреля
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.00 - народная лига по баскетболу, полуфинал: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus".
* На тропе здоровья в Силламяэ в 13.00 - Кубок Эстонии по ходьбе.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Warrior" (Валга).
* На Кивиылиском стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: "Püssi SK"/ФК "Järve" - ФК "Toompea".
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, полуфинал: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Smsraha" (Виймси).
Воскресенье, 30 апреля
* В скейт-парке Силламяэского спорткомплекса в 12.00 - спортивный день.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Loo".
Понедельник, 1 мая
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": "Narva Trans U21" - "Tartu Tammeka U21".
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 16.00 - народная лига по баскетболу, полуфинал: "Alutaguse" - "Lüganuse".
* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап недельной игры по диск-гольфу.
Вторник, 2 мая
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Laagri" (Харью).
Среда, 3 мая
* В Кивиыли на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап недельной игры по диск-гольфу.
Четверг, 4 мая
* В Йыхви с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 27 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: программа "Весенняя мозаика" (на эстонском и русском языках). Вход бесплатный.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 16.00 в рамках университета для старшего поколения - лекция "Igaühe loodushoid" / "Охрана природы для всех".
Пятница, 28 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: программа "Весенняя мозаика" (на эстонском и русском языках). Вход бесплатный.
Суббота, 29 апреля
* В Тойласком порту с 8.00 до 14.00 - день открытых рыбных портов: можете ознакомиться с портом Тойла и рыбными промыслами, попробовать местные рыбные блюда, купить свежую рыбу и рыбные продукты, принять участие в семейном мероприятии. Программа: www.avatudsadamad.ee.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: программа "Весенняя мозаика" (на эстонском и русском языках). Вход бесплатный.
* В Пухату на деревенской площади в 16.00 - Вальпургиева ночь.
Среда, 3 мая
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - весенний праздник золотого возраста. Ансамбль "Fookus". Исполнитель-сюрприз.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 4 мая
* В Куртнаском общественном доме в 16.30 - с большой блинной вечеринкой в лето. Мастерская иллюстрации, руководитель Сирли Одер.
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