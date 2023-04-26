МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.04-04.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* На Кивиылиском стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: "Püssi SK"/ФК "Järve" - ФК "Toompea".

* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, полуфинал: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Smsraha" (Виймси).

Воскресенье, 30 апреля

* В скейт-парке Силламяэского спорткомплекса в 12.00 - спортивный день.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Loo".

Понедельник, 1 мая

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": "Narva Trans U21" - "Tartu Tammeka U21".

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 16.00 - народная лига по баскетболу, полуфинал: "Alutaguse" - "Lüganuse".

* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап недельной игры по диск-гольфу.

Вторник, 2 мая

* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Laagri" (Харью).

Среда, 3 мая

* В Кивиыли на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап недельной игры по диск-гольфу.

Четверг, 4 мая

* В Йыхви с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 27 апреля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: программа "Весенняя мозаика" (на эстонском и русском языках). Вход бесплатный.