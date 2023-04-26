В Нарве в пожаре погибла женщина

Сообщение о возгорании на втором этаже пятиэтажного дома по улице 26 Июля в Нарве в центр тревоги Спасательного департамента поступило ровно в восемь часов вечера 25 апреля. Спасателям сразу стало известно, что в квартире мог находиться человек.

В 20.17 пожилая женщина была найдена мертвой в квартире на втором этаже. К 20.25 пожар был локализован, а работы по тушению закончились в 21.38. Больше людей в результате пожара не пострадало. Нижняя квартира пострадала от воды. Доступ во двор дома для спасательных машин был затруднен, и машины остались на улице.