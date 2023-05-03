СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина ударил мать

В выходные полиция получила также сообщения о том, что в квартире на улице Солдина в Нарве 53-летний мужчина ударил свою 41-летнюю сожительницу, а на улице Виру в Пюсси 32-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу 24 лет.

В понедельник в Люганузеской волости 60-летний мужчина ударил свою 57-летнюю супругу.

Неизвестный поджег катер

В понедельник поджигатель, личность которого пока не установлена, поджег катер на парковке на Таллиннском шоссе в Силламяэ. Ущерб составил 12000 евро.

Работник украл у фирмы огромное количество топлива

Силламяэское транспортное предприятие сообщило в полицию, что один из его работников украл с помощью принадлежащей фирме топливной карточки горючее на сумму 8000 евро. На эти деньги можно было бы при нынешних ценах приобрести около 5000 литров дизельного топлива.