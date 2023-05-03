СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина ударил мать

В воскресенье в квартире на улице Мальми в Нарве 23-летний мужчина ударил свою 43-летнюю мать.
В выходные полиция получила также сообщения о том, что в квартире на улице Солдина в Нарве 53-летний мужчина ударил свою 41-летнюю сожительницу, а на улице Виру в Пюсси 32-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу 24 лет.
В понедельник в Люганузеской волости 60-летний мужчина ударил свою 57-летнюю супругу.
Неизвестный поджег катер
В понедельник поджигатель, личность которого пока не установлена, поджег катер на парковке на Таллиннском шоссе в Силламяэ. Ущерб составил 12000 евро.
Работник украл у фирмы огромное количество топлива
Силламяэское транспортное предприятие сообщило в полицию, что один из его работников украл с помощью принадлежащей фирме топливной карточки горючее на сумму 8000 евро. На эти деньги можно было бы при нынешних ценах приобрести около 5000 литров дизельного топлива.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.