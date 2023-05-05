Военные учения мрогут помешать движению на дорогах

Начинающиеся 7 мая международные учения Swift Response 23 откроют трехнедельную серию практических занятий Сил обороны. В связи с этим участится движение военных колонн по дорогам общего пользования, возможны временные изменения в организации дорожного движения.
Учения Swift Response пройдут в Северной и Центральной Эстонии. Активная фаза занятий Сил обороны, Кайтселийта и союзников будет идти с 8 по 14 мая.
Вдобавок на отрезке шоссе Е20 между Пюхайыги и Лообу пройдут учения по выгрузке бетонных заграждений. В результате скоростной режим на дороге будет временно снижен.
«Занятия носят плановый и учебный характер. Вовлечение в учения местных самоуправлений, Спасательного и Транспортного департаментов позволят отработать координацию действий», – начальник инженерного отдела штаба дивизии подполковник Айнар Афанасьев.
Заграждения предполагается выгружать на обочину таким образом, чтобы они не ограничивали видимость на перекрестках и не заслоняли знаки. В случае возникновения длинных очередей, часть потока будут перенаправлять в объезд по трассе 11108, где в свою очередь будет снижена максимально допустимая скорость движения.