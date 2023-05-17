В организации госзакупок цена станет не главным критерием

Как передает ERR, до сих пор 87% государственных заказов в Эстонии доставались тем, кто предлагал самые низкие цены, однако в Минфине считают, что эта ситуация должна измениться. По его оценке, для достижения важных для государства целей публичный сектор должен ежегодно проводить тендеры на 4-5 миллиардов евро.

При этом экономичность и разумность использования государственных средств сдвигается в конец списка критериев, а более важное значение придается экологичности, социальной ответственности и поддержке инноваций. Ниже критерия цены поставлены только качество и сотрудничество с подрядчиками. Закупки, основанные на этой философии, министерство называет ценностно-ориентированными.

По оценке Минфина, доля "зеленых" госзакупок к 2035 году должна достичь 20% от общего числа закупок и 50% от общего объема выделенных на них средств. Предполагается, что это будет стимулировать рынок, подталкивая частный сектор предлагать более экологичную продукцию, которая станет общепринятой и доступной.

Удельный вес социально ответственных госзакупок к 2035 году должен достичь 10% от числа закупок и 20% от общего объема выделенных на них средств. Один из главных критериев таких тендеров - поддержка возможностей трудоустройства для менее защищенные групп: молодежи, пожилых людей, длительно безработных, бездомных, дискриминируемых, людей с ограниченными возможностями, рабочих-мигрантов, представителей расовых, религиозных, этнических меньшинств, малообразованных, бедных и социально исключенных. Кроме того, они должны также способствовать сокращению гендерной сегрегации по секторам и на рынке труда.

Доля закупок, поддерживающих инновации, должна к 2035 году достичь 5% от числа заказов и 10% от общего объема выделенных на госзакупки средств. Для победы в таких тендерах нужно будет предлагать новаторские или значительно улучшенные продукты или решения, которых еще нет на рынке.

1,5-2% от общего числа закупок и 5-10% от их общей денежной стоимости должны прийтись на закупки, повышающие государственную безопасность.