СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве ударили женщину

Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

Вор разбил стекло автомобиля

13 мая в полицию сообщили, что в припаркованном на улице Тууслари в Кохтла-Ярве автомобиле разбили стекло и украли рабочий инструмент.

Ударившего мать забрали в полицию

16 мая полиция получила сообщение, что в квартире дома на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 34-летний мужчина ударил свою мать. Полиция задержала ударившего.

В Нарве чем-то острым ударили мужчину

16 мая в полицию сообщили, что на улице Йоала в Нарве 43-летнего мужчину ударили острым предметом. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.

На Кесквяльяк в Йыхви напали на человека

16 мая в полицию сообщили, что на Кесквяльяк в Йыхви ударили 24-летнего мужчину. Полиция задержала ударившего. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

Ударил мать и ее друга

16 мая полиция получила сообщение, что в квартире на Нарвском шоссе в Йыхви 26-летний мужчина ударил свою мать и ее друга. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

Мошенники выманили у нарвитянки большую сумму

В полицию обратилась проживающая в Нарве 56-летняя женщина, которой позвонил якобы работник "Google", а затем - мнимый работник "Swedbank". Лжеработник "Google" утверждал, что учетную запись женщины в "Google" взломали и ее личные данные украли. Якобы для исключения мошенничества женщину попросили загрузить программу "RusDesk", что она и сделала. Мошенник уверял женщину, что от ее имени пытаются взять кредит. Затем ей позвонил якобы работник "Swedbank", утверждавший, что на ее имя взяты займы. Женщину попросили ввести PIN1 и PIN2 Smart-ID, что она и сделала, после чего с ее счета пропали деньги. Мошенничеством причинен ущерб в размере 18400 евро.