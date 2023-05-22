Забравшийся на дерево мальчишка боялся слезть с него - пришлось вызывать спасателей

Северное побережьеНовостиЗабравшийся на дерево мальчишка боялся слезть с него - пришлось вызывать спасателейЭрик Калда22 мая 2023, 12:53Facebook TwitterComments Спасательная машина. Фото: Пеэтер ЛиллевялиВ Кохтла-Ярве спасли мальчика, который не смог слезть с дерева.20 мая В 16.10 спасатели выезжали на помощь к мальчику, забравшемуся на дерево на улице Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, но побоявшемуся спрыгнуть с него.Спасатели установили лестницу и мальчишка спустился по ней.Facebook TwitterComments Ключевые слова спасателикохтла-ярвеЯрвескойКалеви Pекомендуем