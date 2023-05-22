В Ида-Вирумаа бесплатно вакцинировали от бешенства 272 собаки и кошки

20 мая в Ида-Вирумаа прошла акция по бесплатной вакцинации собак и кошек против бешенства, которой воспользовались владельцы 272 домашних животных.
В общей сложности были привиты 102 кошки и 172 собаки, сообщила пресс-служба Сельскохозяйственно-продовольственного департамента.
По словам советника отдела здоровья и благополучия департамента Маарьи Кристиан, результатом акции можно быть во всех смыслах довольным.
В 2021 году во время аналогичной кампании было привито в общей сложности 434 собаки и кошки.
В этот раз акция проводилась в волостях Тойла, Люганузе и Алутагузе, а также в районах Кохтла-Ярве.
"Эстония граничит на востоке со страной, где случаи бешенства по-прежнему очень распространены. Поэтому очень важно, чтобы домашние животные в этом регионе были защищены от бешенства", - сказала Кристиан.
В департаменте напомнили, что вакцинация домашних животных от бешенства требуется не реже одного раза в два года и является обязанностью владельца животного.