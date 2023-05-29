СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Сомпа напали на мужчину

Ссора между бывшими сожителями закончилась травмами

28 мая в полицию сообщили, что в Силламяэ возникла ссора между бывшими сожителями, в результате которой пострадала 38-летняя женщина.

Из йыхвиского магазина стройматериалов украли товар

Полиция начала уголовное производство по факту того, что 26 мая ночью из магазина, расположенного в Йыхви на Тартуском шоссе, украли стройматериалы. Причиненный кражей ущерб составил 2500 евро.

Поймали похитителей кошелька

Полиция начала уголовное производство по факту того, что 27 мая мужчина забыл на кассовой ленте магазина на Тартуском шоссе в Йыхви свой кошелек, в котором находились документы и деньги. Вернувшись в магазин, он кошелька там уже не обнаружил. Связанные с кражей лица установлены, более точные обстоятельства случившегося определит уголовное производство.

Из прицепа украли косметику

Полиция получила сообщение, что ночью 27 мая из прицепа, припаркованного на улице Пушкина в Нарве, похитили косметические изделия. Ущерб уточняется.