СПАСАТЕЛИ ⟩ Произошло несколько ландшафтных пожаров

3 июня в 00.46 поступило сообщение о ландшафтном пожаре на улице Мяннику в поселке Вока Тойлаской волости.
Спасатели потушили возгорание площадью 100 квадратных метров.
3 июня вечером поступил вызов на ландшафтный пожар в окрестностях деревни Рооду Люганузеской волости. Спасатели потушили горевший торфяной грунт и подлесок на площади 300 квадратных метров.
Ранним утром 5 июня поступило сообщение о возгорании в поселке Мартса Тойлаской волости. Огонь на площади 30 квадратных метров спасатели потушили хлопушками.