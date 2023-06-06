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СПАСАТЕЛИ ⟩ Произошло несколько ландшафтных пожаров

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

3 июня в 00.46 поступило сообщение о ландшафтном пожаре на улице Мяннику в поселке Вока Тойлаской волости.

Спасатели потушили возгорание площадью 100 квадратных метров.

3 июня вечером поступил вызов на ландшафтный пожар в окрестностях деревни Рооду Люганузеской волости. Спасатели потушили горевший торфяной грунт и подлесок на площади 300 квадратных метров.

Ранним утром 5 июня поступило сообщение о возгорании в поселке Мартса Тойлаской волости. Огонь на площади 30 квадратных метров спасатели потушили хлопушками.

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