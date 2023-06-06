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ФОТО ДНЯ ⟩ День флага Эстонии на стадионе имени Липпа

Эрик Гамзеев
, журналист
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Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В воскресенье День флага Эстонии в Йыхви отметили на стадионе имени Хейно Липпа, куда были приглашены все уважающие спорт горожане.

Поскольку флагу Эстонии исполнилось 139 лет, то в плане было вместе преодолеть в течение двух часов на стадионе суммарно 139 кругов по 400 м каждый. Сорок явившихся на место, среди которых были как бегуны, так и ходоки, сообща выполнили поставленную задачу за 55 минут. В общем за два часа сделали 303 круга, то есть преодолели 121,2 км.

Такой результат заставил волостного советника по спорту и культуре Аво Самбла подумать о том, что если в следующем году эстонскому флагу исполнится 140 лет, то можно было бы поставить цель преодолеть не 140 кругов, а 140 км.

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