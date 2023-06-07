МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.06-15.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 8 по 15 июня.
КУЛЬТУРА
Четверг, 8 июня
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - открытие выставки "Näitus jalgratturitest Taanis".
* В Тойлаской пожарке в 18.30 - открытие выставки работ учеников Тойлаской музыкально-художественной школы.
Пятница, 9 июня
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Back to the Roots", концерт Mamacita (Наталья Шабарчина) и "DanceBox Studio". Вход бесплатный.
Суббота, 10 июня
* От Йыхвиской центральной библиотеки в 14.00 стартует "Jõhvi Eesti ajaloos" / "Йыхви в истории Эстонии", исторический поход под руководством историка и уважаемого экскурсовода Яака Юске. Продолжительность - 1,5 часа. Участие бесплатное. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости - концерты: 14.00 - Пеэтер Прикс и Хейди Хиртентреу (билет - 5 евро), 16.00 - свободная сцена, 19.00 - Вийвика Вийкберг (билет - 10 евро, для посетителя кафе в течение дня - 5 евро). Кафе открыто с 11.30. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
* В Ийзакуской церкви в 18.00 - концерт "Võluvad helimaastikud" / "Чарующие звуковые пейзажи". Выступают Светлана Кекишева (орган), Андреас Ленд (виолончель) и Елена Осипова (гитара). Вход - добровольное пожертвование.
Воскресенье, 11 июня
* В Ийзаку на певческой сцене в 15.00 - "Laulutungal", день хоров Ида-Вирумаа. Оживленный день песни соберет 12 хоров со всего Ида-Вирумаа: хоры мальчиков, малышей, женские, мужские, смешанные. Cреди дирижеров будет также Хирво Сурва. В конце праздника выступит фольклорная группа Кохтла-Ярвеской гимназии "Kratt".
* В Кохтла-Нымме на летней сцене с 16.00 до 18.00 - детская программа, в 18.00 - концерт семейного бенда Мяннисте. Бесплатно.
Вторник, 13 июня
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 15.00 - открытие выставки репродукций факсимальных работ Николая Рериха "Светочи мира". Лектор - искусствовед Эдуард Крамп. Выставка открыта до 14 июля.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Суббота начинается во вторник", концерт танцевального коллектива "Арабеск" Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников. Билет - 5 евро.
Четверг, 15 июня
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 13.00 - открытие-презентация выставки живописи Ольги Жарковой "Ида-Вирумаа".
СПОРТ
Четверг, 8 июня
* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Нарве в "Äkkeküla" в 17.45 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
Суббота, 10 июня
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Йыхви по русским шашкам среди ветеранов.
* В Нарве - Нарвский городской забег: на Ратушной площади в 11.00 - старт полумарафона, в Темном парке в 11.30 - детские забеги "Limpa", на улице Карья в 13.00 - старт на 5 км. Информация и регистрация: www.jooks.ee.
* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по спортивной аэробике.
* В Силламяэ в бассейне "Калева" в 12.45 - игры ида-вирумааского "Калева": соревнования по плаванию.
* На кивиылиском стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Legion" (Таллинн).
Воскресенье, 11 июня
* На Вокаском стадионе в 10.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; дуэты.
* В Кивиылиском приключенческом центре на площадке для диск-гольфа в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по диск-гольфу. Информация: www.alutaguseeagle.ee.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "FCI Levadia U19" (Таллинн).
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Noova" - ФК "Helios" (Тарту).
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tammeka" (Тарту).
Вторник, 13 июня
* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - 2-й этап летней волейбольной серии.
Четверг, 15 июня
* В Консу в 18.00 - открытый чемпионат Йыхви по спортивному ориентированию.
РАЗНОЕ
Пятница, 9 июня
* Мероприятия Дней Нарвы: в "Äkkeküla" в 10.00 - спартакиада для дошколят детских садов, в 18.00 - спортивное шествие от Йоаорга до Ратушной площади, на Ратушной площади в 18.30 - концерт (Nublu и Gameboy Tetris, "Pale Alison"), в Нарвской крепости в 22.30 - ночной киносеанс. Информация: www.narva.ee.
Суббота, 10 июня
* По всему Вирумаа с 11.00 до 17.00 - день кафе "Viru toit". В Сонда, Варья, Таммику, Пуртсе, Вока, Йыхви, Лиймала, Тякуметса, Аа, Ийзаку, Кивиыли, Майдла, Лаагна, Сака, Атсалама и Куремяэ откроются в общей сложности 17 кафе. Информация о мероприятии - на странице в "ФБ". А если скачать мобильное приложение "NaviCup", то можно узнать, где какое кафе находится.
* Мероприятия Дней Нарвы: на Ратушной площади в 11.00 - Нарвский городской забег, в 14.00 - чемпионат Эстонии по калистенике, 12.30-21.30 - развлекательная программа и концерты (Анне Вески, "Tandemkoor", Алика Милова), в Нарвской крепости в 22.30 - ночной киносеанс. Информация: www.narva.ee.
* У Кохтла-Ныммеского народного дома в 11.00 - открытие инфотаблички, отражающей историю Кохтла-Нымме, затем благодарственный поход по дорогам почетных граждан Кохтла-Нымме.
Воскресенье, 11 июня
* У Ийзакуского музея в 10.00 - Ийзакуская деревенская ярмарка.
* Мероприятия Дней Нарвы: в художественной галерее в 11.00 - открытие дня художников, в Йоаорге в 12.00 - ралли мыльниц, в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 - праздник обществ национальной культуры, в Нарвской арт-резиденции (NART, ул. Йоала, 18) с 14.00 до 20.00 - садовая вечеринка. Информация: www.narva.ee.
* В Таммикуском народном доме в 12.00 - праздник золотых свадеб Йыхви. Танцы под музыку Анатолия Замахова. Мероприятие бесплатное. Информация по тел. 5858 7381.
* В Нарве в торговом центре "Astri" в 16.00 - шоу моды школы моды и языка "Moepööre". Вход бесплатный.
Вторник, 13 июня
* В господском доме мызы Сака в зале для балов в 19.00 - концерт-ужин. Музыкальное наслаждение предлагают Якко Мальтис (клавишные и вокал), Кайса Пукк (вокал), Йорген Паккас (гитара). Билет - 60 евро.
Четверг, 15 июня
* Перед Кохтла-Ярвеским центром культуры (Кескаллеэ, 36) с 18.00 до 21.00 - праздничный ужин общины в честь 77-летия города Кохтла-Ярве. Каждый, кто хочет принять участие в празднике, приносит к столу что-нибудь вкусненькое (захватите и посуду). Запланированы выступления-сюрпризы, для танцев играет городской оркестр. Бронирование столиков - до 13 июня. Вы также можете прийти со своей корзиной для пикника и устроить пикник на зеленой зоне. Информация: www.kohtla-jarve.ee. Мероприятие проходит только в сухую погоду.
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