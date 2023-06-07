МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.06-15.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* Мероприятия Дней Нарвы: в художественной галерее в 11.00 - открытие дня художников, в Йоаорге в 12.00 - ралли мыльниц, в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 - праздник обществ национальной культуры, в Нарвской арт-резиденции (NART, ул. Йоала, 18) с 14.00 до 20.00 - садовая вечеринка. Информация: www.narva.ee.

* В Таммикуском народном доме в 12.00 - праздник золотых свадеб Йыхви. Танцы под музыку Анатолия Замахова. Мероприятие бесплатное. Информация по тел. 5858 7381.

* В Нарве в торговом центре "Astri" в 16.00 - шоу моды школы моды и языка "Moepööre". Вход бесплатный.

Вторник, 13 июня

* В господском доме мызы Сака в зале для балов в 19.00 - концерт-ужин. Музыкальное наслаждение предлагают Якко Мальтис (клавишные и вокал), Кайса Пукк (вокал), Йорген Паккас (гитара). Билет - 60 евро.

Четверг, 15 июня

* Перед Кохтла-Ярвеским центром культуры (Кескаллеэ, 36) с 18.00 до 21.00 - праздничный ужин общины в честь 77-летия города Кохтла-Ярве. Каждый, кто хочет принять участие в празднике, приносит к столу что-нибудь вкусненькое (захватите и посуду). Запланированы выступления-сюрпризы, для танцев играет городской оркестр. Бронирование столиков - до 13 июня. Вы также можете прийти со своей корзиной для пикника и устроить пикник на зеленой зоне. Информация: www.kohtla-jarve.ee. Мероприятие проходит только в сухую погоду.

Фото: Eesti Kultuurkapital