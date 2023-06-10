Директор Ярвеской школы заражает кохтлаярвесцев страстью к велодвижению

Пост, до приезда в Кохтла-Ярве руководивший Элваской гимназией, сказал, что в Элва ездили в школу на велосипеде 40-50 процентов учеников, то есть около 400 человек. Будучи большим любителем велосипедного движения, он на своем велосипеде исколесил Кохтла-Ярве и его окрестности. И был приятно удивлен, что здесь супердороги и хорошие возможности для велопрогулок.