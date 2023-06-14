МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.06-22.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 15 июня

* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 13.00 - открытие-презентация выставки живописи Ольги Жарковой "Ида-Вирумаа".

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - вечер Игоря Северянина.

Пятница, 16 июня

* Рядом с клубом "Сомпа" в 12.00 - "Кто я", музыкальный кукольный спектакль без слов. Выступает театр "Draakonipesa" (Таллинн). Продолжительность - 35 минут. Вход свободный. В случае дождя спектакль состоится в клубе.

Sammalhabe. Фото: Ott Metusala

Суббота, 17 июня

* В Тойла в Оруском парке с 12.00 - "Õhtu ilu Oru pargis" / "Вечерняя красота в Оруском парке". Музыкальные произведения от рэпа до оперы. На газоне у павильона на площадке с флагштоком в 14.00 - "Inga trio", в 18.00 - ансамбль "Välk", в 23.00 - Sammalhabe. На дворцовой площадке в 12.00 и 12.40 - представление "Goltsman Ballett", в 16.00 - gypsy jazz от квартета "Titoks", в 21.00 - трио Оливера Куузика. В порту в 19.00 - Марко Матвере. В 17.45 - парадный заезд и выставка старинных автомобилей. Различные инсталляции, выставки и мастер-классы. Подробная информация - на странице мероприятия в "FB".

Парусник "Tütarsaare Aino". Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

* Во дворе мызы Мяэтагузе в 16.00 - концерт, посвященный 115-летию Мяэтагузеского оркестра. Помимо Мяэтагузеского оркестра выступят ребята из духового оркестра Аааво Отса. Ведущий вечера - Самуэль Голомб.

"Kiip!?" / "Чип!?", фантастическое концертное представление ида-вирумааской молодежи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Воскресенье, 18 июня

* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 16.00 - "Kiip!?", фантастический концерт-спектакль ида-вирумааской молодежи. На сцене II выпуск модуля исполнительского искусства Кохтла-Ярвеской гимназии, солисты и инструменталисты школ Ида-Вирумаа, танцевальная студия "Viis Tähte". Участвуют Олав Эхала и Кауро Тафичук. Вход бесплатный.

Лаури Лийв и Олав Эхала. Фото: Elmo Riig