МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.06-22.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 15 по 22 июня.
КУЛЬТУРА
Четверг, 15 июня
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 13.00 - открытие-презентация выставки живописи Ольги Жарковой "Ида-Вирумаа".
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - вечер Игоря Северянина.
Пятница, 16 июня
* Рядом с клубом "Сомпа" в 12.00 - "Кто я", музыкальный кукольный спектакль без слов. Выступает театр "Draakonipesa" (Таллинн). Продолжительность - 35 минут. Вход свободный. В случае дождя спектакль состоится в клубе.
Суббота, 17 июня
* В Тойла в Оруском парке с 12.00 - "Õhtu ilu Oru pargis" / "Вечерняя красота в Оруском парке". Музыкальные произведения от рэпа до оперы. На газоне у павильона на площадке с флагштоком в 14.00 - "Inga trio", в 18.00 - ансамбль "Välk", в 23.00 - Sammalhabe. На дворцовой площадке в 12.00 и 12.40 - представление "Goltsman Ballett", в 16.00 - gypsy jazz от квартета "Titoks", в 21.00 - трио Оливера Куузика. В порту в 19.00 - Марко Матвере. В 17.45 - парадный заезд и выставка старинных автомобилей. Различные инсталляции, выставки и мастер-классы. Подробная информация - на странице мероприятия в "FB".
* Во дворе мызы Мяэтагузе в 16.00 - концерт, посвященный 115-летию Мяэтагузеского оркестра. Помимо Мяэтагузеского оркестра выступят ребята из духового оркестра Аааво Отса. Ведущий вечера - Самуэль Голомб.
Воскресенье, 18 июня
* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 16.00 - "Kiip!?", фантастический концерт-спектакль ида-вирумааской молодежи. На сцене II выпуск модуля исполнительского искусства Кохтла-Ярвеской гимназии, солисты и инструменталисты школ Ида-Вирумаа, танцевальная студия "Viis Tähte". Участвуют Олав Эхала и Кауро Тафичук. Вход бесплатный.
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 19.00 - Олав Эхала и Лаури Лийв. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Автобус на концерт: 18.00 - от Йыхвиской библиотеки, 18.15 - от кохтла-ярвеского "Prestone", 18.20 - от старой кохтла-ярвеской аптеки (билет - 5 евро). Информация по тел. 514 3930.
СПОРТ
Четверг, 15 июня
* В Консу в 18.00 - открытый чемпионат Йыхви по спортивному ориентированию. Разметка начинается от Рауди на шоссе Йыхви-Васкнарва. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 16 июня
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 16.00 - международный Йыхвиский вечер легкой атлетики. Информация: www.kuldliiga.ee.
Суббота, 17 июня
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам к Празднику победы.
* На Йыхвиской площадке для пляжного волейбола в 10.00 - этап смешанного волейбола.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / "Narva Trans" - ФК "Flora III" (Таллинн).
* В Айдуском гребном центре в 11.00 и 14.00 - чемпионат Эстонии по гребле U18.
* В Куремяэ - забег вокруг куремяэского монастыря: 10.40 - забег малышей, 11.00 - старт на 2,2 км, 11.20 - старт на 5 км и 10 км.
* В Кукрузе от Полярной мызы стартует V забег между двух мостов: 11.30 - забег малышей, 12.00 - скандинавская ходьба, 12.15 - 6 км, 12.25 - 1 км для молодежи. Регистрация заканчивается 16 июня в 20.00. Информация: www.sekundomer.ee.
* В Айду-Нымме в 16.00 - пролог этапа чемпионата Эстонии по эндуро. Информация: www.msport.ee.
Воскресенье, 18 июня
* В Айдуском гребном центре в 10.00 и 15.00 - чемпионат Эстонии по гребле U18.
* В Тойла на пляже в 10.00 - этап Тойлаского пляжного волейбола. Информация: www.toilasport.ee.
* В Айду-Нымме в 12.00 - основной заезд этапа чемпионата Эстонии по эндуро. Информация: www.msport.ee.
Вторник, 20 июня
* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летнего волейбола.
* В Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.
Среда, 21 июня
* В Синимяэ в 18.00 - старт Нарвской среды ориентирования.
Четверг, 22 июня
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 11.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.
* В Паннъярве в 18.00 - открытый чемпионат Алутагузе по спортивному ориентированию бегом. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 15 июня
* В клубе "Сомпа" в 10.00 - Летняя школа Сомпа. Проходит с 15 по 22 июня с 10.00 до 16.00. В программе: уроки танца, мастер-классы, квесты, спортивные игры, выезд на природу и... кое-что еще. Плата за участие - 15 евро (без обеда). Информация и регистрация по тел. 332 7730.
* Перед Кохтла-Ярвеским центром культуры (Кескаллеэ, 36) с 18.00 до 21.00 - праздничный ужин общины в честь 77-летия города Кохтла-Ярве. Каждый, кто хочет принять участие в празднике, приносит к столу что-нибудь вкусненькое (захватите и посуду). Запланированы выступления-сюрпризы, для танцев играет городской оркестр. Бронирование столиков - до 13 июня. Вы также можете прийти со своей корзиной для пикника и устроить пикник на траве. Информация: www.kohtla-jarve.ee. Мероприятие проходит только в сухую погоду.
Пятница, 16 июня
* В Нарве в ночном клубе "Geneva" в 21.00 - знаменитая украинская поп-рок-группа "Quest Pistols".
Суббота, 17 июня
* В Нарвском замке на Северном дворе с 13.00 - семейный день: встреча лета. Мероприятие состоится на эстонском и русском языках.
Четверг, 22 июня
* В Кахула на площадке для праздников Суурекиви в 18.00 - летний день в родном краю. Гость-исполнитель, мастер-классы по рециклингу, яанов костер и танцульки.
* В деревне Соонурме в 18.00 - яанов вечер. Играет "Valduri ja Ivo bänd".
* В Пуртсеском порту в музее контрабанды спирта в 19.00 - "Purtse - sadam viikingite tee ääres" / "Пуртсе - порт на пути викингов". Археологи из Таллиннского университета ознакомят с исследованиями древних замков в Пуртсе и поведают древнюю историю пуртсеского края. Бесплатно.
* В Тойласком порту с 19.00 - Яанова ночь. James Wertz, Майт Мальтис и бенд. Вечер ведет Рональдо Сильдник.
* В Люганузе на деревенской площади в 20.00 - яанова ночь. Танцы под музыку ансамбля "Pihlapojad".
* В Кивиыли на площадке с качелями в 21.00 - яанова ночь. Танцы под музыку ансамбля "Royal".
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