ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Однако за эйфорией победы последовали политические будни, которые говорили: победа на выборах не гарантирует пребывания у власти. Все эти полтора года у власти были для Райк борьбой за существование, когда приходится идти на компромиссы с противниками и даже единомышленниками. Но даже этого недостаточно. Кое-кто из ее бывших соратников уже успел бросить ее, и поддержку пришлось искать и в стане противников. И одновременно решать большие проблемы (эпопея с перемещением нарвского танка или школьная реформа в городе), когда приходилось делать непопулярный выбор. На этой неделе пуля недоверия едва не попала в Райк.