Среди участников было также несколько "иностранцев" западного происхождения, и если "Mercedes" 123-й серии с кузовом купе и "Audi"-"сигара" в 1990-х годах здесь не были в диковинку, то родстер "Triumph" и самый старый из участников, сошедший с конвейера в 1938 году "Adler" являются раритетами.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik