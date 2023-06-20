Северное побережьеНовостиДля подписчиковЛюбители старой техники колесили по Ида-ВирумааПеэтер Лиллевяли, фотограф20 июня 2023, 00:00Facebook TwitterComments Среди участников было также несколько "иностранцев" западного происхождения, и если "Mercedes" 123-й серии с кузовом купе и "Audi"-"сигара" в 1990-х годах здесь не были в диковинку, то родстер "Triumph" и самый старый из участников, сошедший с конвейера в 1938 году "Adler" являются раритетами. Фото: Peeter Lilleväli / PõhjarannikВ субботу и воскресенье на дорогах уезда можно было встретить множество старых автомобилей и мотоциклов. Всего в пробеге, организованном местными энтузиастами, приняли участие 30 автомобилей и шесть мотоциклов.Facebook TwitterComments Ключевые слова ида-вирумаасиргалавийвиконнаИльмар Аун Pекомендуем